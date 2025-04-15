День ангела сьогодні, 15 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 15 квітня, багато українців відзначають особливе свято — іменини. У цей день важливо не лише згадати про своє християнське ім'я, а й привітати тих, хто його носить, з теплом і щирістю.

Новини.LIVE розповідає, хто святкує день ангела 15 квітня, що означають імена та як красиво привітати іменинників у свято.

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Сьогодні варто привітати з іменинами Анастасію та Василину.

Анастасія — ім'я має давньогрецьке походження, що означає "воскресіння" або "повернення до життя". Воно має особливе значення в християнській традиції та асоціюється з оновленням, духовною силою й світлом. Анастасії зазвичай витончені, граційні й привабливі зовні, а внутрішньо — чутливі, емоційні та щирі. Водночас це сильні особистості з впевненим характером і глибоким внутрішнім стрижнем.

Василина — красиве, благородне ім'я грецького походження, що перекладається як "правителька" або "цариця". Це ім'я ніби зобов'язує свою власницю до благородства, сили й впевненості у собі. Жінки з іменем Василина часто спокійні, врівноважені, розумні й доброзичливі. Вони мають аналітичний розум, природну комунікабельність і схильність до глибоких роздумів.

Дівчина у білій сукні. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 15 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Андрій — походить від грецького слова "Андрос", і означає "мужній" або "відважний". Андрії за характером незалежні, волелюбні, сміливі, цілеспрямовані упевнені у своїх силах.

Аристарх — за походженням давньогрецьке, означає "найкращий", "найдостойніший". Аристарх порядний, добрий, щедрий, справедливий і дуже чесний, вірний своїм принципам і ніколи не йде з ними всупереч.

Віктор — за походженням латинське. У перекладі значення звучить як "переможець". Віктор добрий, щедрий, справедливий, життєрадісний, чесний, вірний принципам і ніколи не робить необдуманих вчинків.

Кіндрат — має кілька версій походження: за однією, воно походить від грецького слова, що означає "воїн зі списом", а за іншою — в корені латинське слово, яке означає "широкоплечий". Власник цього імені наділений цілим рядом позитивних якостей: врівноваженість, розважливість, цілеспрямованість, наполегливість, доброзичливість і романтичність.

Леонід — походить від давньогрецького чоловічого імені Леонідас, що означає "подібний до лева". Леоніди справжні лідери. Власникам цього імені властивий аналітичний склад розуму та логічне мислення.

Лук'ян — походить від слова "lux" — світло. Характер Лук'яна — це характер справжнього лідера, який завжди доб'ється поставлених цілей, усім допоможе, усім порадить і кожного підтримає.

Олександр — має давньогрецьке походження й означає "захисник людей". Олександри зазвичай мужні, справедливі, чесні та дуже рішучі.



Федір — має грецьке коріння "Theodoros" перекладається як "Божий дар" або "подарований Богом". Федори — це мужні, надійні чоловіки, які не бояться викликів і впевнено йдуть до своєї мети.

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: peakpx.com

Красиві привітання з іменинами 15 квітня у прозі

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч — оберігає тебе від негараздів, підтримує в усіх починаннях і веде до успіху. Хай щастя, добробут і натхнення супроводжують тебе щодня — вдома, на роботі й у серці.

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Щиро вітаю з твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб цей день приніс тобі справжню радість, душевний спокій і відчуття Божої любові, що наповнює все навколо.

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Вітаю тебе з іменинами! Хай життя дарує тобі яскраві емоції, вірних людей і багато сонячних моментів.

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З Днем ангела! Нехай цей день буде сповнений радості, добрих новин і світлого натхнення. Бажаю внутрішньої сили, щирих усмішок, вірних друзів і безмежної енергії для здійснення мрій.

День ангела 15 квітня — особливі листівки до свята

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 15 квітня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 15 квітня 2025 року

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