День ангела сегодня, 15 апреля 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Маленькая девочка с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 апреля, многие украинцы отмечают особый праздник — именины. В этот день важно не только вспомнить о своем христианском имени, но и поздравить тех, кто его носит, с теплом и искренностью.

Новини.LIVE рассказывает, кто празднует день ангела 15 апреля, что означают имена и как красиво поздравить именинников в праздник.

Реклама

Читайте также:

Кто сегодня, 15 апреля, празднует день ангела — женские имена

Сегодня стоит поздравить с именинами Анастасию и Василису.

Анастасия — имя имеет древнегреческое происхождение, что означает "воскрешение" или "возвращение к жизни". Оно имеет особое значение в христианской традиции и ассоциируется с обновлением, духовной силой и светом. Анастасии обычно изящны, грациозны и привлекательны внешне, а внутренне — чувствительны, эмоциональны и искренни. В то же время это сильные личности с уверенным характером и глубоким внутренним стержнем.

Василиса — красивое, благородное имя греческого происхождения, которое переводится как "правительница" или "царица". Это имя будто обязывает свою обладательницу к благородству, силе и уверенности в себе. Женщины с именем Василиса часто спокойные, уравновешенные, умные и доброжелательные. Они обладают аналитическим умом, природной коммуникабельностью и склонностью к глубоким размышлениям.

Девушка в белом платье. Фото: freepik.com

Кто сегодня, 15 апреля, отмечает именины — мужские имена

Андрей — происходит от греческого слова "Андрос", и означает "мужественный" или "отважный". Андреи по характеру независимые, свободолюбивые, смелые, целеустремленные уверенные в своих силах.

Аристарх — по происхождению древнегреческое, означает "самый лучший", "самый достойный". Аристарх порядочный, добрый, щедрый, справедливый и очень честный, верен своим принципам и никогда не идет с ними наперекор.

Виктор — по происхождению латинское. В переводе значение звучит как "победитель". Виктор добрый, щедрый, справедливый, жизнерадостный, честный, верный принципам и никогда не совершает необдуманных поступков.

Кондрат — имеет несколько версий происхождения: по одной, оно происходит от греческого слова, означающего "воин с копьем", а по другой — в корне латинское слово, которое означает "широкоплечий". Владелец этого имени наделен целым рядом положительных качеств: уравновешенность, рассудительность, целеустремленность, настойчивость, доброжелательность и романтичность.

Леонид — происходит от древнегреческого мужского имени Леонидас, что означает "подобный льву". Леониды настоящие лидеры. Владельцам этого имени присущ аналитический склад ума и логическое мышление.

Лукьян — происходит от слова "lux" — свет. Характер Лукьяна — это характер настоящего лидера, который всегда добьется поставленных целей, всем поможет, всем посоветует и каждого поддержит.

Александр — имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник людей". Александры обычно мужественные, справедливые, честные и очень решительные.



Федор — имеет греческие корни "Theodoros" переводится как "Божий дар" или "подаренный Богом". Федоры — это мужественные, надежные мужчины, которые не боятся вызовов и уверенно идут к своей цели.

Маленький ребенок с крыльями ангела. Фото: peakpxpx.com

Красивые поздравления с именинами 15 апреля в прозе

С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда будет рядом — оберегает тебя от невзгод, поддерживает во всех начинаниях и ведет к успеху. Пусть счастье, благополучие и вдохновение сопровождают тебя каждый день — дома, на работе и в сердце.

***

Искренне поздравляю с твоим Днем ангела! Желаю, чтобы этот день принес тебе настоящую радость, душевный покой и ощущение Божьей любви, наполняющей все вокруг.

***

Поздравляю тебя с именинами! Пусть жизнь дарит тебе яркие эмоции, верных людей и много солнечных моментов.

***

С Днем ангела! Пусть этот день будет полон радости, добрых новостей и светлого вдохновения. Желаю внутренней силы, искренних улыбок, верных друзей и безграничной энергии для исполнения желаний.

День ангела 15 апреля — особенные открытки к празднику

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 15 апреля. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравление с именинами 15 апреля 2025 года

Также предлагаем вам узнать, кто и когда празднует именины во второй месяц весны.