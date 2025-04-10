День ангела сьогодні, 10 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Гарна дівчина в рожевій сукні. Фото: freepik.com

Сьогодні, 10 квітня, день, що багатий на іменинників. Якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є носії цих імен — не забудьте привітати їх з особливим святом теплими словами та щирими побажаннями.

У добірці від Новини.LIVE ви знайдете не лише перелік тих, хто святкує День ангела 10 квітня, а й дізнаєтесь цікаве про походження кожного імені.

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Хто сьогодні, 10 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Сьогодні варто привітати з іменинами Вікторію та Зою.

Вікторія — походить з латинської "victoria", що означає "перемога". У римській міфології богиня перемоги, також відома як Віка Пота. Це стародавнє ім'я було дано імператриці Римської імперії Августі. У християнстві ім'я "Вікторія" має асоціації з перемогою над гріхом, темрявою і ворожістю. Вважається, що ім'я наділяє своїх власниць силою, впевненістю і цілеспрямованістю.

Зоя — рідкісне й особливе, його сьогодні нечасто обирають для новонароджених дівчаток. Воно має давньогрецьке походження: слово "зое" перекладається як "життя". У цього імені є цікаві відповідники — у біблійній традиції йому відповідає ім'я Єва, а у слов'янській міфології — Жива. В Україні Зоя з'явилася з поширенням християнства, і спочатку так нарікали переважно черниць у жіночих монастирях. І лише згодом ім'я набуло ширшого вжитку. Зоя символізує тепло, доброту та любов до життя. Жінки з цим іменем зазвичай вирізняються щирістю, емоційною чуйністю та відкритістю до світу.

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 10 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Григорій — має грецьке походження та перекладається як "той, хто пильнує" або "бадьорий". Воно асоціюється з енергійністю, життєвою силою та внутрішньою зібраністю. Чоловіки з цим іменем зазвичай вольові, активні, мають гарне здоров'я.

Дмитро — пов'язане з ім'ям Деметри — богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. У перекладі означає "присвячений Деметрі". Дмитро — це врівноважений, спокійний та впевнений у собі чоловік, який цінує стабільність і гармонію.

Максим — має латинське коріння та в перекладі означає "найбільший", "найвеличніший". Це римське родове ім'я стало надзвичайно популярним в Україні на початку 2010-х років. Максими — зазвичай енергійні, амбітні, талановиті й харизматичні чоловіки з хорошим почуттям гумору і природженим вмінням знаходити спільну мову з людьми.

Олександр — має давньогрецьке походження й означає "захисник людей". Це одне з найпопулярніших імен не лише в Україні, а й у всьому світі. Олександри зазвичай мужні, справедливі, чесні та дуже рішучі. Вони не терплять брехні та зради, мають сильний внутрішній стрижень і високі моральні принципи.

Терентій — прийшло з Візантії, а його латинське значення — "витончений". Існує також версія, що воно означає "той, хто розтирає", адже в давнину цим іменем часто нарікали помічників художників у мистецьких майстернях. Терентії — це сильні, витривалі, працьовиті люди, які завжди готові допомагати іншим і не бояться складних завдань.

Федір — має грецьке коріння "Theodoros" перекладається як "Божий дар" або "подарований Богом". Воно з'явилося ще в перші століття християнства й несе в собі глибоке значення віри, мудрості та духовної сили. Федори — це мужні, надійні чоловіки, які не бояться викликів і впевнено йдуть до своєї мети.

Яків — має давньоєврейське походження й перекладається з івриту як "той, хто йде по п'ятах" або "виштовхує". Його значення тісно пов'язане з біблійною історією про Якова, який народився, тримаючись за п'яту свого брата Ісава. Якови — хоробрі, рішучі, терплячі й цілеспрямовані особистості з потужною внутрішньою силою.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 10 квітня — найкращі привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай це світле свято принесе у твоє життя щастя, спокій і гармонію. Хай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю душевної рівноваги, добробуту та справжнього щастя в усьому, що тебе оточує.

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Бажаю міцного здоров'я, енергії та невичерпного натхнення. З Днем ангела!

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Сьогодні твій особливий день — День ангела. Нехай він буде наповнений добром, теплом і щирими словами. Бажаю, щоб життя щодня дарувало тобі приємні миті та приводи для посмішок.

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З іменинами! Нехай у твоєму серці завжди живе віра, у думках — мир, а поруч — люди, які щиро люблять.

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Зі святом — Днем ангела! Бажаю внутрішньої гармонії, любові та успіху в усьому, за що б ти не взявся. Хай кожен новий день буде кроком до твоїх мрій.

Красиві листівки з іменинами 10 квітня

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з днем ангела 10 квітня 2025 року

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