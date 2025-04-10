День ангела сегодня, 10 апреля 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Красивая девушка в розовом платье. Фото: freepik.com

Сегодня, 10 апреля, день, богатый на именинников. Если среди ваших родных, друзей или коллег есть носители этих имен — не забудьте поздравить их с особым праздником теплыми словами и искренними пожеланиями.

В подборке от Новини.LIVE вы найдете не только перечень тех, кто празднует День ангела 10 апреля, но и узнаете интересное о происхождении каждого имени.

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Сегодня стоит поздравить с именинами Викторию и Зою.

Виктория — происходит с латинского "victoria", что означает "победа". В римской мифологии богиня победы, также известная как Вика Пота. Это древнее имя было дано императрице Римской империи Августе. В христианстве имя "Виктория" имеет ассоциации с победой над грехом, тьмой и враждебностью. Считается, что имя наделяет своих обладательниц силой, уверенностью и целеустремленностью.

Зоя — редкое и особенное, его сегодня нечасто выбирают для новорожденных девочек. Оно имеет древнегреческое происхождение: слово "зое" переводится как "жизнь". У этого имени есть интересные соответствия — в библейской традиции ему соответствует имя Ева, а в славянской мифологии — Жива. В Украине Зоя появилась с распространением христианства, и сначала так нарекали преимущественно монахинь в женских монастырях. И только впоследствии имя приобрело более широкое употребление. Зоя символизирует тепло, доброту и любовь к жизни. Женщины с этим именем обычно отличаются искренностью, эмоциональной отзывчивостью и открытостью к миру.

Маленькая девочка с крыльями ангела. фото: freepik.com

Кто сегодня, 10 апреля, отмечает именины — мужские имена

Григорий — имеет греческое происхождение и переводится как "бдительный" или "бодрый". Оно ассоциируется с энергичностью, жизненной силой и внутренней собранностью. Мужчины с этим именем обычно волевые, активные, имеют хорошее здоровье.

Дмитрий — связано с именем Деметры — богини земли и плодородия в древнегреческой мифологии. В переводе означает "посвященный Деметре". Дмитрий — это уравновешенный, спокойный и уверенный в себе человек, который ценит стабильность и гармонию.

Максим — имеет латинские корни и в переводе означает "величайший". Это римское родовое имя стало чрезвычайно популярным в Украине в начале 2010-х годов. Максимы — обычно энергичные, амбициозные, талантливые и харизматичные мужчины с хорошим чувством юмора и прирожденным умением находить общий язык с людьми.

Александр — имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник людей". Это одно из самых популярных имен не только в Украине, но и во всем мире. Александры обычно мужественные, справедливые, честные и очень решительные. Они не терпят лжи и предательства, имеют сильный внутренний стержень и высокие моральные принципы.

Терентий — пришло из Византии, а его латинское значение — "утонченный". Существует также версия, что оно означает "тот, кто растирает", ведь в древности этим именем часто нарекали помощников художников в художественных мастерских. Терентий — это сильные, выносливые, трудолюбивые люди, которые всегда готовы помогать другим и не боятся сложных задач.

Федор — имеет греческие корни "Theodoros" переводится как "Божий дар" или "подаренный Богом". Оно появилось еще в первые века христианства и несет в себе глубокое значение веры, мудрости и духовной силы. Федоры — это мужественные, надежные мужчины, которые не боятся вызовов и уверенно идут к своей цели.

Яков — имеет древнееврейское происхождение и переводится с иврита как "идущий по пятам" или "выталкивающий". Его значение тесно связано с библейской историей об Иакове, который родился, держась за пятку своего брата Исава. Яковы — храбрые, решительные, терпеливые и целеустремленные личности с мощной внутренней силой.

Мальчик с крыльями ангела. Фото: freepik.com

День ангела 10 апреля — лучшие поздравления в прозе

Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот светлый праздник принесет в твою жизнь счастье, спокойствие и гармонию. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю душевного равновесия, благополучия и настоящего счастья во всем, что тебя окружает.

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Желаю крепкого здоровья, энергии и неисчерпаемого вдохновения. С Днем ангела!

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Сегодня твой особенный день — День ангела. Пусть он будет наполнен добром, теплом и искренними словами. Желаю, чтобы жизнь ежедневно дарила тебе приятные мгновения и поводы для улыбок.

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С именинами! Пусть в твоем сердце всегда живет вера, в мыслях — мир, а рядом — люди, которые искренне любят.

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С праздником — Днем ангела! Желаю внутренней гармонии, любви и успеха во всем, за что бы ты ни взялся. Пусть каждый новый день будет шагом к твоим мечтам.

Красивые открытки с именинами 10 апреля

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с именинами 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с днем ангела 10 апреля 2025 года

Напомним, ранее мы делились, церковным календарем на апрель, что расскажет, кто и когда отмечает именины.