День ангела сьогодні, 1 травня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Красива дівчина під квітучим деревом. Фото: freepik.com

Сьогодні, 1 травня святкують іменини власники кількох відомих та красивих імен, що мають цікаву історію та глибоке значення. Це чудова нагода привітати зі святом рідних, друзів або колег, які мають ці чудові імена, подарувати їм теплі слова та посмішки.

Новини.LIVE ділиться, хто у четвер, 1 травня, святкує день ангела та як красиво привітати іменинників.

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Хто сьогодні, 1 травня, відзначає іменини — жіночі імена

Тамара — гарне жіноче ім'я єврейського походження, яке перекладається як "фінікова пальма". Тамари — елегантні, харизматичні та вольові жінки, які вміють гармонійно поєднувати м'якість і рішучість.

Ніна — давньоєврейське ім'я, яке може означати "правнучка". А за іншою версією походить від грузинського ім'я Ніно та означає "цариця". Жінки з цим ім'ям — самостійні, сильні духом і водночас дуже чуйні.

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: depositphotos.com

Хто сьогодні, 1 травня, відзначає іменини — чоловічі імена

Єремій — це ім'я з біблійним корінням, що походить від єврейського слова, яке означає "Бог піднімає". Воно бере свій початок від пророка Єремії, який жив у VII–VI століттях до н.е. Чоловіки з цим іменем — відверті, рішучі, зі сталевим характером. Єремії не бояться викликів, мають сильне почуття обов'язку та завжди готові підтримати рідних.

Гнат (Ігнатій) — римське ім'я, що часто тлумачать як "вогненний", завдяки латинському слову ignis ("вогонь"). Гнати — сильні духом, доброзичливі й оптимістичні. Вони не втрачають віри навіть у найважчі моменти й завжди підтримують інших.

Макар — ім'я грецького походження, яке перекладається як "щасливий" або "блаженний". У слов'янській традиції воно також пов'язане зі словом "мак" або "маковий". Макара легко впізнати за спокоєм, витримкою та рішучістю. Він наполегливо працює над собою, прагне саморозвитку й завжди йде до мети, не розмінюючись на дрібниці.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Теплі привітання у прозі з іменинами 1 травня

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд — підтримує, надихає і захищає від усього лихого. Бажаю здоров'я, душевного тепла і радості в кожному дні!

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Зі святом тебе — з Днем ангела! Нехай цей день подарує багато посмішок, спокою в серці та любові в душі.

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З іменинами! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди допомагав у важливі моменти життя, надихав на добрі справи й захищав від негараздів. Нехай у твоєму житті буде більше щастя, тепла і гармонії!

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Вітаю тебе з особливим святом — іменинами! Нехай у твоєму серці панує спокій, а поруч завжди будуть добрі люди.

День ангела 1 травня — красиві листівки

Листівки з іменинами 1 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 1 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 1 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 1 травня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 1 травня 2025 року

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