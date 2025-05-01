День ангела сегодня, 1 мая 2025 — кто празднует именины и как поздравить

Красивая девушка под цветущим деревом. Фото: freepik.com

Сегодня, 1 мая празднуют именины владельцы нескольких известных и красивых имен, имеющих интересную историю и глубокое значение. Это прекрасная возможность поздравить с праздником родных, друзей или коллег, которые имеют эти замечательные имена, подарить им теплые слова и улыбки.

Новини.LIVE делится, кто в четверг, 1 мая, празднует день ангела и как красиво поздравить именинников.

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Кто сегодня, 1 мая, отмечает именины — женские имена

Тамара — красивое женское имя еврейского происхождения, которое переводится как "финиковая пальма". Тамары — элегантные, харизматичные и волевые женщины, которые умеют гармонично сочетать мягкость и решительность.

Нина — древнееврейское имя, которое может означать "правнучка". А по другой версии происходит от грузинского имени Нино и означает "царица". Женщины с этим именем — самостоятельные, сильные духом и одновременно очень отзывчивые.

Маленький ребенок с крыльями ангела. Фото: depositphotos.com

Кто сегодня, 1 мая, отмечает именины — мужские имена

Еремий — это имя с библейскими корнями, происходящее от еврейского слова, которое означает "Бог поднимает". Оно берет свое начало от пророка Иеремии, который жил в VII-VI веках до н.э. Мужчины с этим именем — откровенные, решительные, со стальным характером. Еремии не боятся вызовов, имеют сильное чувство долга и всегда готовы поддержать родных.

Игнат (Игнатий) — римское имя, которое часто толкуют как "огненный", благодаря латинскому слову ignis ("огонь"). Игнаты — сильные духом, доброжелательные и оптимистичные. Они не теряют веры даже в самые трудные моменты и всегда поддерживают других.

Макар — имя греческого происхождения, которое переводится как "счастливый" или "блаженный". В славянской традиции оно также связано со словом "мак" или "маковый". Макара легко узнать по спокойствию, выдержке и решительности. Он упорно работает над собой, стремится к саморазвитию и всегда идет к цели, не размениваясь по мелочам.

Мальчик с крыльями ангела. Фото: freepik.com

Теплые поздравления в прозе с именинами 1 мая

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — поддерживает, вдохновляет и защищает от всего плохого. Желаю здоровья, душевного тепла и радости в каждом дне!

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С праздником тебя — с Днем ангела! Пусть этот день подарит много улыбок, спокойствия в сердце и любви в душе.

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С именинами! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда помогал в важные моменты жизни, вдохновлял на добрые дела и защищал от невзгод. Пусть в твоей жизни будет больше счастья, тепла и гармонии!

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Поздравляю тебя с особым праздником — именинами! Пусть в твоем сердце царит покой, а рядом всегда будут добрые люди.

День ангела 1 мая — красивые открытки

Открытки с именинами 1 мая. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами 1 мая. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами 1 мая. Коллаж: Новини.LIVE

Открытки с именинами 1 мая. Коллаж: Новини.LIVE

Видеопоздравления с именинами 1 мая 2025 года

Также делимся с вами новым церковным календарем праздников на май 2025 года.