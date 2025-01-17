Які знаки Зодіаку впадуть в депресію до 19 січня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Представники двох знаків зодіакального сузір’я до кінця цього тижня відчують справжню депресію. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку матимуть поганий настрій у цей період, і пояснили, чого їм краще уникати, щоб виправити цю ситуацію і знову радіти життю.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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У деяких знаків Зодіаку до кінця цього тижня буде поганий настрій, адже декому здасться, що весь світ проти них, а хтось відчує, що про них забули всі навколо. Тарологічні карти розповіли, хто ж зі знаків Зодіаку впаде у справжню депресію до 19 січня 2025 року.

Знаки Зодіаку, в яких за Таро буде депресія до кінця тижня, 19 січня

Козеріг — карта Таро "П’ятірка Пентаклів"

До 19 січня представники цього знаку відчують, ніби про них забули всі навколо, але не варто драматизувати, адже це тимчасово. У такому випадку Козерогам варто оточити себе теплом, наприклад, поговорити з близькою людиною, накритися пледом або створити план, який надихає.

Тарологи рекомендують сміливо нагадувати всьому світу, що ці люди існують, адже справжнє тепло вже так близько.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Місяць"

Представникам цього зодіакального знаку може здатися, що весь світ — це величезний квест з різними загадками і натяками, через що їхній настрій бути зіпсований. Але не варто поспішати робити таких висновків, адже люди під цим знаком Зодіаку від народження вважаються справжніми детективами.

Тарологи рекомендують людям під знаком Зодіаку Риби не відкривати свою душу всім навколо, прислухатися до своєї інтуїції і перевіряти факти.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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