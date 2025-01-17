Какие знаки Зодиака впадут в депрессию до 19 января 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Представители двух знаков зодиакального созвездия до конца этой недели почувствуют настоящую депрессию. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака будут иметь плохое настроение в этот период, и объяснили, чего им лучше избегать, чтобы исправить эту ситуацию и снова радоваться жизни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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У некоторых знаков Зодиака до конца этой недели будет плохое настроение, ведь некоторым покажется, что весь мир против них, а кто-то почувствует, что о них забыли все вокруг. Тарологические карты рассказали, кто же из знаков Зодиака впадет в настоящую депрессию до 19 января 2025 года.

Знаки Зодиака, у которых по Таро будет депрессия до конца недели, 19 января

Козерог — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

До 19 января представители этого знака почувствуют, будто о них забыли все вокруг, но не стоит драматизировать, ведь это временно. В таком случае Козерогам стоит окружить себя теплом, например, поговорить с близким человеком, накрыться пледом или создать план, который вдохновляет.

Тарологи рекомендуют смело напоминать всему миру, что эти люди существуют, ведь настоящее тепло уже так близко.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Луна"

Представителям этого зодиакального знака может показаться, что весь мир — это огромный квест с различными загадками и намеками, из-за чего их настроение может быть испорчено. Но не стоит спешить делать таких выводов, ведь люди под этим знаком Зодиака от рождения считаются настоящими детективами.

Тарологи рекомендуют людям под знаком Зодиака Рыбы не открывать свою душу всем вокруг, прислушиваться к своей интуиции и проверять факты.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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