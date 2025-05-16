У яких знаків Зодіаку зміниться життя вже цими вихідними, 17 і 18 травня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального кола ці вихідні, 17 і 18 травня 2025 року, будуть періодом оновлень і трансформацій. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть змінити своє життя вже в цю суботу і неділю.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Субота, 17 травня, і неділя, 18 травня 2025 року, принесе представникам цього знака зодіакального сузір’я неочікувані зміни і повороти долі. Тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку готуватися до змін планів, але пам’ятати, що все, що відбувається в їхньому житті, — це на краще.

Але Близнюкам варто зберігати гнучкість і бути відкритими до всього нового.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Смерть"

Для тих, хто народився в період з 23 жовтня до 21 листопада, ці вихідні можуть стати періодом трансформації і оновлення. Тарологи рекомендують представникам цього знака Зодіаку сміливо відпускати минуле і прощатися з тим, що не дає їм йти вперед.

Ці вихідні вважаються часом для глибоких внутрішніх змін, які в результаті дадуть гарні результати.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Закохані"

Ці вихідні, 17 і 18 травня 2025 року, можуть принести людям під цим знаком зодіакального кола важливі рішення в сфері стосунків. Представники Стрільця можуть познайомитися з новими людьми чи покращити свої стосунки.

Тарологи рекомендують тим, хто народився під цим знаком зодіакального сузір’я, прислухатися до свого серця і робити вибір, який відповідає їхнім бажанням.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

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