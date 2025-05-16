У каких знаков Зодиака изменится жизнь уже в эти выходные, 17 и 18 мая 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эти выходные, 17 и 18 мая 2025 года, будут периодом обновлений и трансформаций. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут изменить свою жизнь уже в эту субботу и воскресенье.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

Суббота, 17 мая, и воскресенье, 18 мая 2025 года, принесет представителям этого знака зодиакального созвездия неожиданные перемены и повороты судьбы. Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака готовиться к изменениям планов, но помнить, что все, что происходит в их жизни, — это к лучшему.

Но Близнецам стоит сохранять гибкость и быть открытыми ко всему новому.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Смерть"

Для тех, кто родился в период с 23 октября по 21 ноября, эти выходные могут стать периодом трансформации и обновления. Тарологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака смело отпускать прошлое и прощаться с тем, что не дает им идти вперед.

Эти выходные считаются временем для глубоких внутренних изменений, которые в результате дадут хорошие результаты.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Влюбленные"

Эти выходные, 17 и 18 мая 2025 года, могут принести людям под этим знаком зодиакального круга важные решения в сфере отношений. Представители Стрельца могут познакомиться с новыми людьми или улучшить свои отношения.

Тарологи рекомендуют тем, кто родился под этим знаком зодиакального созвездия, прислушиваться к своему сердцу и делать выбор, который соответствует их желаниям.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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