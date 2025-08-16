Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди — Таро прогноз

Цим знакам Зодіаку Таро пророкують захопливі пригоди на вихідні
Нові серпневі вихідні несуть особливу магічну енергію та обіцяють бути сповненими сюрпризів. Саме 16 та 17 серпня, за віщуванням карт Таро, деякі знаки Зодіаку поринуть у вир захопливих пригод та несподіванок. Події, що відбуватимуться у цей період, залишаться у пам'яті надовго.
Що очікує на щасливчиків у ці суботу та неділю і як їм використати цей шанс від Всесвіту наповну — дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту.
Чотири знаки Зодіаку, яким вихідні принесуть незабутні пригоди
Овен — карта Таро "Колісниця"
Овнам випала "Колісниця", а це означає, що вихідні принесуть рух, подорож чи зміну обстановки. Якщо ви давно думали про невелику поїздку, саме час зважитися. Таро підказують не боятися ризику й сміливо виходити зі звичної зони комфорту. Нові дороги відкриють перед вами цікаві знайомства, а одна зустріч може стати початком незвичайної історії.
Близнюки — карта Таро "Закохані"
Вашим вихідним судилося бути романтичними та емоційними. Карта "Закохані" говорить про вибір, але водночас обіцяє приємні пригоди, пов'язані з сильними почуттями. Ви можете зустріти людину, яка подарує вам справжнє натхнення, або відкрити нову грань у стосунках із другою половинкою. 16 та 17 серпня стануть чарівними, якщо ви дозволите серцю вести вас.
Лев — карта Таро "Сонце"
Левам випала одна з з найсильніших карт колоди. А отже вихідні пройдуть у теплій, яскравій атмосфері, і на вас чекають події, які подарують відчуття справжнього щастя. Це може бути святкування, несподіваний подарунок чи зустріч із друзями, що надихне. Таро радять відкинути усі сумніви й віддатися радості моменту — пригоди самі знайдуть вас.
Стрілець — карта Таро "Дурень"
Вам випав "Дурень" — символ початку, легкості та пригод. У ці суботу та неділю ви можете опинитися у вирі несподіваних подій: від спонтанної подорожі до участі у новому проєкті чи авантюрі. Таро радять діяти без страху й дозволити собі трохи безтурботності. Саме у легких кроках народжуються найяскравіші спогади.
Також вам буде цікаво дізнатися:
- Які знаки Зодіаку розправлять крила щастя до кінця серпня за віщуванням карт Таро
- Яким знакам Зодіаку Таро віщують фінансову кризу в серпні
- Які знаки Зодіаку позбудуться від тягарів минулого у серпні за Таро
Читайте Новини.LIVE!