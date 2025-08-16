Відео
Цим знакам Зодіаку Таро пророкують захопливі пригоди на вихідні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Нові серпневі вихідні несуть особливу магічну енергію та обіцяють бути сповненими сюрпризів. Саме 16 та 17 серпня, за віщуванням карт Таро, деякі знаки Зодіаку поринуть у вир захопливих пригод та несподіванок. Події, що відбуватимуться у цей період, залишаться у пам'яті надовго. 

Що очікує на щасливчиків у ці суботу та неділю і як їм використати цей шанс від Всесвіту наповну — дізнавайтесь у точному розкладі Таро на одну карту. 

Чотири знаки Зодіаку, яким вихідні принесуть незабутні пригоди

Овен — карта Таро "Колісниця"

Овнам випала "Колісниця", а це означає, що вихідні принесуть рух, подорож чи зміну обстановки. Якщо ви давно думали про невелику поїздку, саме час зважитися. Таро підказують не боятися ризику й сміливо виходити зі звичної зони комфорту. Нові дороги відкриють перед вами цікаві знайомства, а одна зустріч може стати початком незвичайної історії.

Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Близнюки — карта Таро "Закохані"

Вашим вихідним судилося бути романтичними та емоційними. Карта "Закохані" говорить про вибір, але водночас обіцяє приємні пригоди, пов'язані з сильними почуттями. Ви можете зустріти людину, яка подарує вам справжнє натхнення, або відкрити нову грань у стосунках із другою половинкою. 16 та 17 серпня стануть чарівними, якщо ви дозволите серцю вести вас.

Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди за Таро — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Колаж: Новини.LIVE
Лев — карта Таро "Сонце"

Левам випала одна з з найсильніших карт колоди. А отже вихідні пройдуть у теплій, яскравій атмосфері, і на вас чекають події, які подарують відчуття справжнього щастя. Це може бути святкування, несподіваний подарунок чи зустріч із друзями, що надихне. Таро радять відкинути усі сумніви й віддатися радості моменту — пригоди самі знайдуть вас.

 

Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Дурень"

Вам випав "Дурень" — символ початку, легкості та пригод. У ці суботу та неділю ви можете опинитися у вирі несподіваних подій: від спонтанної подорожі до участі у новому проєкті чи авантюрі. Таро радять діяти без страху й дозволити собі трохи безтурботності. Саме у легких кроках народжуються найяскравіші спогади.

 

Яким знакам Зодіаку вихідні, 16-17 серпня, принесуть пригоди за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE

гороскоп вихідні знаки Зодіаку пригоди карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
