Каким знакам Зодиака выходные, 16-17 августа, принесут приключения — Таро прогноз

Новые августовские выходные несут особую магическую энергию и обещают быть полными сюрпризов. Именно 16 и 17 августа, по предсказанию карт Таро, некоторые знаки Зодиака окунутся в водоворот увлекательных приключений и неожиданностей. События, которые будут происходить в этот период, останутся в памяти надолго.

Что ожидает счастливчиков в эти субботу и воскресенье и как им использовать этот шанс от Вселенной по полной — узнавайте в точном раскладе Таро на одну карту.

Четыре знака Зодиака, которым выходные принесут незабываемые приключения

Овен — карта Таро "Колесница"

Овнам выпала "Колесница", а это значит, что выходные принесут движение, путешествие или смену обстановки. Если вы давно думали о небольшой поездке, самое время решиться. Таро подсказывают не бояться риска и смело выходить из привычной зоны комфорта. Новые дороги откроют перед вами интересные знакомства, а одна встреча может стать началом необычной истории.

Знак Зодиака Овен. Коллаж: Новини.LIVE

Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

Вашим выходным суждено быть романтичными и эмоциональными. Карта "Влюбленные" говорит о выборе, но в то же время обещает приятные приключения, связанные с сильными чувствами. Вы можете встретить человека, который подарит вам настоящее вдохновение, или открыть новую грань в отношениях со второй половинкой. 16 и 17 августа станут волшебными, если вы позволите сердцу вести вас.

Знак Зодиака Близнецы. Коллаж: Новини.LIVE

Лев — карта Таро "Солнце"

Львам выпала одна из самых сильных карт колоды. А значит выходные пройдут в теплой, яркой атмосфере, и вас ждут события, которые подарят ощущение настоящего счастья. Это может быть празднование, неожиданный подарок или встреча с друзьями, которая вдохновит. Таро советуют отбросить все сомнения и отдаться радости момента — приключения сами найдут вас.

Знак Зодиака Лев. Коллаж: Новини.LIVE

Стрелец — карта Таро "Дурак"

Вам выпал "Дурак" — символ начала, легкости и приключений. В эти субботу и воскресенье вы можете оказаться в водовороте неожиданных событий: от спонтанного путешествия до участия в новом проекте или авантюре. Таро советуют действовать без страха и позволить себе немного беззаботности. Именно в легких шагах рождаются самые яркие воспоминания.

Знак Зодиака Стрелец. Коллаж: Новини.LIVE

