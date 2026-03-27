Цим знакам Зодіаку пощастить в останні вихідні березня 2026: Таро-гороскоп

Ворожіння на картах Таро.

Останні вихідні березня несуть особливу позитивну енергію. Містичні карти Таро назвали трьох щасливчиків, яким вона принесе найбільшу удачу. На ці знаки Зодіаку чекає час натхнення, задоволення і внутрішньої гармонії.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку чекати на особливі вихідні 28-29 березня.

Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ця карта завжди говорить про удачу, яка прийде у життя несподівано. На вас може чекати вигідна пропозиція, вдала покупка або зустріч, що наповнить натхненням на дні вперед. Не ігноруйте випадковості. Якщо вас кудись кличуть, погоджуйтесь, якщо з'являється ідея, перевірте її на практиці.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

"Дев'ятка Пентаклів" у перевернутому положенні говорить про реальні зміни. Ви нарешті почнете помічати, де витрачаєте ресурси даремно — гроші, час або енергію. Це стане вашим рушієм на шляху до процвітання.

Діва — карта Таро "Сонце"

"Сонце" обіцяє вам легкість, радість і чітке відчуття, що все йде правильно. Вихідні можуть принести гарні новини, вдалі зустрічі або навіть маленьку перемогу, яка підніме настрій надовго. Особливо пощастить у спілкуванні. Якщо давно хотіли поговорити або щось запропонувати — дійте саме зараз.

Читайте також:

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

Ці субота та неділя принесуть вам відновлення та відчуття, що все складається правильно. Вам пощастить у спілкуванні, відпочинку і тих моментах, які заряджають емоційно. Це ідеальний час, щоб вирватися з рутини, побачитися з друзями або просто провести вечір у теплій компанії.

