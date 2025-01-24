Яким знакам Зодіаку не пощастить 25-26 січня - гороскоп на вихідні

Гороскоп на 25-26 січня 2025 року. Фото:

На вихідних 25-26 січня 2025 року деякі знаки Зодіаку можуть зіткнутися з певними труднощами. Для трьох представників зодіакального кола можливі виклики у різних сферах життя.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому астрологи радять бути особливо уважними у ці дні.

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Близнюки

Ці вихідні можуть принести хаос у спілкуванні. Близнюкам варто звернути увагу на свої слова, адже вони можуть ненароком образити близьких людей. Ймовірні конфлікти з друзями чи колегами, які виникнуть через неправильне трактування сказаного. Крім того, можливі труднощі в реалізації планів: те, що здавалося зрозумілим і простим, раптово ускладниться.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: Freepik

Діва

Для Дів вихідні можуть стати випробуванням на терплячість. Побутові проблеми, несподівані витрати чи навіть дрібні неприємності можуть вибити їх з колії. Вам може здатися, що все йде не за планом, а спроби все виправити лише додають напруги. Особливо уважними слід бути на дорозі чи в подорожах.

Знак Зодіаку Діва. Фото: Freepik

Скорпіон

Скорпіони можуть відчути емоційну нестабільність та внутрішній дискомфорт. Старі образи чи нерозв'язані конфлікти можуть дати про себе знати, порушуючи ваш душевний спокій. Також можливі несподівані новини, які вплинуть на ваші плани. Важливо уникати надмірних емоцій, щоб не погіршити ситуацію.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: Freepik

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