Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Этим знакам ждать беды в выходные — гороскоп на 25-26 января arrow

Этим знакам ждать беды в выходные — гороскоп на 25-26 января

24 января 2025 11:13
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака не повезет 25-26 января - гороскоп на выходные
Гороскоп на 25-26 января 2025 года. Фото:
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

На выходных 25-26 января 2025 года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с определенными трудностями. Для трех представителей зодиакального круга возможны вызовы в разных сферах жизни.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому астрологи советуют быть особенно внимательными в эти дни.

Читайте также:

Каким знакам Зодиака не повезет 25-26 января

Близнецы

Эти выходные могут принести хаос в общении. Близнецам стоит обратить внимание на свои слова, ведь они могут ненароком обидеть близких людей. Вероятны конфликты с друзьями или коллегами, которые возникнут из-за неправильной трактовки сказанного. Кроме того, возможны трудности в реализации планов: то, что казалось понятным и простым, внезапно усложнится.

Гороскоп для Близнецов на выходные 25-26 января
Знак Зодиака Близнецы. Фото: Freepik

Дева

Для Дев выходные могут стать испытанием на терпеливость. Бытовые проблемы, неожиданные расходы или даже мелкие неприятности могут выбить их из колеи. Вам может показаться, что все идет не по плану, а попытки все исправить лишь добавляют напряжения. Особенно внимательными следует быть на дороге или в путешествиях.

Гороскоп для Девы на выходные 25-26 января
Знак Зодиака Дева. Фото: Freepik

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать эмоциональную нестабильность и внутренний дискомфорт. Старые обиды или неразрешенные конфликты могут дать о себе знать, нарушая ваш душевный покой. Также возможны неожиданные новости, которые повлияют на ваши планы. Важно избегать чрезмерных эмоций, чтобы не усугубить ситуацию.

Гороскоп для Скорпиона на выходные 25-26 января
Знак Зодиака Скорпион. Фото: Freepik

Также мы писали, какие знаки Зодиака получат бешеную прибыль до конца января. А также узнайте, в какие даты рождаются самые лучшие родители.

гороскоп Астрология Знаки зодиака ежедневный гороскоп предсказания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

10:35 Бельгия против Украины сыграет с новым главным тренером — кто это

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать