Каким знакам Зодиака не повезет 25-26 января - гороскоп на выходные

Гороскоп на 25-26 января 2025 года. Фото:

На выходных 25-26 января 2025 года некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с определенными трудностями. Для трех представителей зодиакального круга возможны вызовы в разных сферах жизни.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому астрологи советуют быть особенно внимательными в эти дни.

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Близнецы

Эти выходные могут принести хаос в общении. Близнецам стоит обратить внимание на свои слова, ведь они могут ненароком обидеть близких людей. Вероятны конфликты с друзьями или коллегами, которые возникнут из-за неправильной трактовки сказанного. Кроме того, возможны трудности в реализации планов: то, что казалось понятным и простым, внезапно усложнится.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: Freepik

Дева

Для Дев выходные могут стать испытанием на терпеливость. Бытовые проблемы, неожиданные расходы или даже мелкие неприятности могут выбить их из колеи. Вам может показаться, что все идет не по плану, а попытки все исправить лишь добавляют напряжения. Особенно внимательными следует быть на дороге или в путешествиях.

Знак Зодиака Дева. Фото: Freepik

Скорпион

Скорпионы могут почувствовать эмоциональную нестабильность и внутренний дискомфорт. Старые обиды или неразрешенные конфликты могут дать о себе знать, нарушая ваш душевный покой. Также возможны неожиданные новости, которые повлияют на ваши планы. Важно избегать чрезмерных эмоций, чтобы не усугубить ситуацию.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: Freepik

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