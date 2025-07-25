Яким знакам Зодіаку останні вихідні липня 2025 принесуть великі зміни — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останні вихідні липня вже на порозі й вони здатні змінити все для деяких знаків Зодіаку. Як прогнозують астрологи, енергетика завершення місяця буде насиченою, несподіваною й у чомусь навіть доленосною. Обраним представникам зодіакального кола випаде шанс різко змінити напрямок свого життя. І хоч ці зміни не завжди будуть комфортними, проте саме вони відкриють двері до нового етапу.

Дізнайтеся в астрологічному прогнозі Новини.LIVE, кому зірки приготували нову реальність уже найближчим часом.

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Близнюки

Для Близнюків ці вихідні можуть принести несподівану подію або зустріч, яка змусить інакше подивитися на себе та своє оточення. Зірки створюють простір для внутрішнього прориву: ви або закриєте болючу тему з минулого, або зважитесь на сміливий крок уперед. Ваше мислення — головний інструмент трансформації. Не бійтесь переглядати свої цілі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: shutterstock.com

Скорпіон

Останні дні липня для Скорпіонів стануть переломним моментом. Ви ніби прокинетеся після тривалого сну — і раптом побачите, що готові до того, від чого ще вчора тікали. Зміни можуть стосуватися як особистого життя, так і професійної сфери. У ці вихідні може відбутися розмова, яка все поставить на свої місця, або несподіване запрошення, що змінить ваші плани на місяці вперед.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: shutterstock.com

Козеріг

Для Козорогів 26 та 27 липня будуть точкою старту нового життєвого етапу. Можлива зміна статусу, роботи, місця проживання або навіть світогляду. Події цих днів наштовхнуть вас на рішення, яке ви давно відкладали. Саме зараз час позбутися всього застарілого і в думках, і в діях.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: shutterstock.com

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