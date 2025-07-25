Каким знакам Зодиака последние выходные июля 2025 принесут перемены — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последние выходные июля уже на пороге и они способны изменить все для некоторых знаков Зодиака. Как прогнозируют астрологи, энергетика завершения месяца будет насыщенной, неожиданной и в чем-то даже судьбоносной. Избранным представителям зодиакального круга выпадет шанс резко изменить направление своей жизни. И хоть эти перемены не всегда будут комфортными, однако именно они откроют дверь к новому этапу.

Узнайте в астрологическом прогнозе Новини.LIVE, кому звезды приготовили новую реальность уже в ближайшее время.

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Знаки Зодиака, которые встретят перемены на выходные 26-27 июля

Близнецы

Для Близнецов эти выходные могут принести неожиданное событие или встречу, которая заставит иначе посмотреть на себя и свое окружение. Звезды создают пространство для внутреннего прорыва: вы либо закроете болезненную тему из прошлого, либо решитесь на смелый шаг вперед. Ваше мышление — главный инструмент трансформации. Не бойтесь пересматривать свои цели.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Скорпион

Последние дни июля для Скорпионов станут переломным моментом. Вы будто проснетесь после длительного сна — и вдруг увидите, что готовы к тому, от чего еще вчера бежали. Перемены могут касаться как личной жизни, так и профессиональной сферы. В эти выходные может состояться разговор, который все поставит на свои места, или неожиданное приглашение, которое изменит ваши планы на месяцы вперед.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Козерог

Для Козерогов 26 и 27 июля будут точкой старта нового жизненного этапа. Возможна смена статуса, работы, места жительства или даже мировоззрения. События этих дней натолкнут вас на решение, которое вы давно откладывали. Именно сейчас время избавиться от всего устаревшего и в мыслях, и в действиях.

Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

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