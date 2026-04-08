Знаки Зодіаку, у яких з'явиться натхнення у квітні 2026: гороскоп

Зодіакальне коло та усміхнена дівчина з пензлями. Колаж: Новини.LIVE

Квітень стане розквітом сил та нової енергії для багатьох представників зодіакального кола. Водночас є п'ять головних щасливчиків місяця, яким Всесвіт "увімкне" потужний внутрішній двигун творчості.

Новини.LIVE розповідає, кого ж зі знаків Зодіаку накриє хвиля творчої енергії та як її не втратити.

Близнюки

Це буде період, коли ви нарешті розквітнете. У другій половині квітня з'явиться велике бажання навчатися та творити. Ідеї приходитимуть швидко. Але важливо не розпорошуватися, а обрати один конкретний напрям. Також сприятливими будуть нові знайомства.

Лев

Сприятливі планети у квітні подарують вам потужний прилив творчої енергії. Це ідеальний час для презентацій, запуску блогів, виступів. Можна починати нові справи та реалізовувати сміливі ідеї. Астрологи наголошують: не чекайте ідеального моменту, а починайте діяти.

Стрілець

Квітень принесе вам легкість та бажання відкривати нові горизонти. Сприятливими будуть нові знайомства та зустрічі з цікавими людьми. Астрологи кажуть, тригером для появи нових ідей стане зміна середовища. Навіть зміна звичного маршруту здатна запустити великий процес.

Водолій

Квітень відкриє для вас потік нестандартних ідей. Астрологи говорять про сильний період нових знайомств і бажання експериментувати. Не намагайтесь підлаштовуватись під інших. Це той випадок, коли ваша "інакшість" стає головною перевагою.

Овен

Для вас квітень — старт нового циклу. Молодик у вашому знаку запускає процеси, які можуть змінити життя. Натхнення тут буде не просто емоційним, а штовхатиме до конкретних рішень. Використовуйте першу половину місяця для старту. Запускайте те, що давно відкладали.

