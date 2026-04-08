Які знаки Зодіаку почнуть нове життя у квітні 2026: гороскоп

Квітень готує справжній перезапуск життя п'ятьом знакам Зодіаку. Зміни прийдуть завдяки Марсу, що 9 квітня увійде у знак Овна. Ці щасливчики отримають шанс вирватися зі стану застою, адже для них настає період сили, рішучості та сміливих кроків.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку вдасться почати нове життя вже у квітні 2026.

Овен

Марс перебуватиме у вашому знаку, активуючи внутрішню силу та бажання діяти без страху. Цей період стане вашим особистим переродженням: запустіть власну справу, змініть роботу або візьміть на себе більше відповідальності. Рішучі дії приведуть вас до великого результату.

Лев

Квітень відкриває вам новий етап, пов'язаний із самореалізацією. Подайте заявку на підвищення, почніть новий напрямок у кар'єрі або заявіть про себе публічно. Ваша впевненість стане головним інструментом змін.

Стрілець

Завдяки сприятливому впливу Марса ваше життя почне змінюватися на краще. Це може бути подорож, новий проєкт або знайомство, яке змінить ваші плани. Не відмовляйтеся від ризику, якщо він виглядає обґрунтованим. У квітні вам варто виходити за межі звичного.

Близнюки

Для вас цей період стане часом перезавантаження соціального кола і цілей. Ви чітко зрозумієте, з ким вам по дорозі, а з ким — ні. Квітень ідеально підходить для нових знайомств, командної роботи та запуску спільних проєктів. Використовуйте це, щоб перейти на новий рівень.

Водолій

Ви відчуєте потужний поштовх до змін у мисленні та способі життя. Це період, коли ви можете повністю переглянути свої пріоритети і почати рух у новому напрямку. Зверніть увагу на навчання, нові ідеї та цифрові проєкти. Не зволікайте.

