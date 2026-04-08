Знаки Зодиака, у которых появится вдохновение в апреле 2026: гороскоп

Зодиакальный круг и улыбающаяся девушка с кистями.

Апрель станет расцветом сил и новой энергии для многих представителей зодиакального круга. В то же время есть пять главных счастливчиков месяца, которым Вселенная "включит" мощный внутренний двигатель творчества.

Новини.LIVE рассказывает, кого же из знаков Зодиака накроет волна творческой энергии и как ее не потерять.

Близнецы

Это будет период, когда вы наконец-то расцветете. Во второй половине апреля появится большое желание учиться и творить. Идеи будут приходить быстро. Но важно не распыляться, а выбрать одно конкретное направление. Также благоприятными будут новые знакомства.

Лев

Благоприятные планеты в апреле подарят вам мощный прилив творческой энергии. Это идеальное время для презентаций, запуска блогов, выступлений. Можно начинать новые дела и реализовывать смелые идеи. Астрологи отмечают: не ждите идеального момента, а начинайте действовать.

Стрелец

Апрель принесет вам легкость и желание открывать новые горизонты. Благоприятными будут новые знакомства и встречи с интересными людьми. Астрологи говорят, триггером для появления новых идей станет изменение среды. Даже смена привычного маршрута способна запустить большой процесс.

Читайте также:

Водолей

Апрель откроет для вас поток нестандартных идей. Астрологи говорят о сильном периоде новых знакомств и желании экспериментировать. Не пытайтесь подстраиваться под других. Это тот случай, когда ваша "инаковость" становится главным преимуществом.

Овен

Для вас апрель — старт нового цикла. Новолуние в вашем знаке запускает процессы, которые могут изменить жизнь. Вдохновение здесь будет не просто эмоциональным, а толкать к конкретным решениям. Используйте первую половину месяца для старта. Запускайте то, что давно откладывали.

