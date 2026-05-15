Таро-гороскоп на молодик 16 травня 2026: які знаки Зодіаку отримають грошову удачу

Ці знаки Зодіаку зірвуть куш в останній молодик весни: Таро-прогноз
Містичні карти Таро назвали головних щасливчиків цього молодика 16 травня — чотири знаки Зодіаку здобудуть грошову фортуну завдяки енергії, що пануватиме у цей період.
Новини.LIVE розповідає, хто з представників зодіакального кола отримає грошову удачу від молодого Місяця у Тельці 16 травня.
Телець — карта Таро "Королева Пентаклів"
"Королева Пентаклів" говорить про стабільність та вигоди. Гроші прийдуть через навички, турботу про справу і вміння доводити все до кінця. У найближчі дні вам варто зосередитися на одному джерелі доходу. Не витрачайте енергію на хаотичні рішення.
Терези — карта Таро "Колесо Фортуни"
У найближчі дні на вас чекають неочікувані повороти у роботі або справах, що стосуються грошей. У цей період удача прийде через швидкі рішення. Відповідально ставтеся до нових пропозицій та знайомств.
Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"
Молодик 16 травня стане стартом нового фінансового циклу. "Туз Пентаклів" вказує на можливість отримати нове джерело доходу або почати справу, яка в майбутньому принесе стабільний прибуток. Уважно дивіться на дрібні можливості. Також можливе фінансове рішення, яке відкриє довгострокову перспективу.
Риби — карта Таро "Король Пентаклів"
Молодик підсилить все, що пов'язано з контролем над фінансами та матеріальним успіхом. Це не час для ризикованих кроків, але і не час стояти на місці. Вам варто оптимізувати доходи, переглянути витрати і зміцнити фінансову базу. Можлива вигідна угода або довгостроковий контракт.
