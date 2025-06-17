У яких знаків Зодіаку не буде грошей цього тижня 17-22 червня 2025 — Таро прогноз

Дівчина з чотирма картами Таро в руці. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я цей тиждень з 17 до 22 червня 2025 року буде далеко не найпростішим у фінансовому плані. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима найближчими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, яким не пощастить з фінансами цього тижня 17-22 червня за Таро

Телець — карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Ця карта Таро символізує страх залишитися без накопичених грошей. Цього тижня представники Тельця можуть стати дуже ощадливими до скупості або потрапити в ситуації, де їм потрібно буде триматися за гроші. В результаті ці люди можуть відчути нестачу грошей, навіть якщо такої немає.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак — карта Таро "Четвірка Кубків"

Ця карта Таро символізує незадоволеність чи відсутність бажання помічати нові можливості на своєму шляху. Найближчими днями представники Раку можуть впустити можливість заробити гроші чи покращити фінансовий стан. Це може статися через байдужість, відсутність мотивації чи зацикленість на невдачах минулого.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Ця карта Таро символізує самотність, самоаналіз, а інколи ізоляцію у фінансовому плані. Представники цього знака Зодіаку можуть відчувати себе самотніми у фінансовому плані або не мати підтримки. Також є шанс, що пошук рішень Діви може бути повільним, через що виникнуть тимчасові труднощі.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Королева Мечів"

Ця карта Таро символізує ясність розуму, різкість чи відчуття втрати чогось. Цього тижня представники Козерогу можуть зіштовхнутися з жорсткими фінансовими реаліями. Також є шанс, що фінансові рішення можуть бути дуже суворими, що змусить цих людей відчути обмеження.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Дев'ятка Мечів"

Ця карта Таро свідчить про тривогу, страх і певне занепокоєння. Водолії можуть відчути стрес через проблеми з грошима, занепокоєння стосовно майбутнього чи навіть труднощі зі сном через це.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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