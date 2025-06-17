У каких знаков Зодиака не будет денег на этой неделе 17-22 июня 2025 — Таро прогноз

Девушка с четырьмя картами Таро в руке. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя с 17 по 22 июня 2025 года будет далеко не самой простой в финансовом плане. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака не повезет с деньгами в ближайшие дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым не повезет с финансами на этой неделе 17-22 июня по Таро

Телец — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует страх остаться без накопленных денег. На этой неделе представители Тельца могут стать очень бережливыми к скупости или попасть в ситуации, где им нужно будет держаться за деньги. В результате эти люди могут почувствовать нехватку денег, даже если таковой нет.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак — карта Таро "Четверка Кубков"

Эта карта Таро символизирует неудовлетворенность или отсутствие желания замечать новые возможности на своем пути. В ближайшие дни представители Рака могут упустить возможность заработать деньги или улучшить финансовое состояние. Это может произойти из-за равнодушия, отсутствия мотивации или зацикленности на неудачах прошлого.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Отшельник"

Эта карта Таро символизирует одиночество, самоанализ, а иногда изоляцию в финансовом плане. Представители этого знака Зодиака могут чувствовать себя одинокими в финансовом плане или не иметь поддержки. Также есть шанс, что поиск решений Девы может быть медленным, из-за чего возникнут временные трудности.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Королева Мечей"

Эта карта Таро символизирует ясность ума, резкость или ощущение потери чего-то. На этой неделе представители Козерога могут столкнуться с жесткими финансовыми реалиями. Также есть шанс, что финансовые решения могут быть очень строгими, что заставит этих людей почувствовать ограничения.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Девятка Мечей"

Эта карта Таро свидетельствует о тревоге, страхе и некотором беспокойстве. Водолеи могут почувствовать стресс из-за проблем с деньгами, беспокойство относительно будущего или даже трудности со сном из-за этого.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака получат большие деньги в конце июня 2025 года.

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