Які знаки Зодіаку поринуть у кохання з головою до кінця тижня 11-17 травня 2026

Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Енергія нового травневого тижня буквально просякнута романтикою. Астрологи кажуть: деякі знаки Зодіаку відчують велике щастя в особистому житті у період з 11 по 17 травня. Венера в Близнюках відкриє щасливчикам двері для несподіваних знайомств, яскравих емоцій і почуттів, які можуть змінити все.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто ж з представників зодіакального кола порине у романтику та кохання на цьому тижні.

Близнюки

Для вас цей період стане справжнім перезавантаженням у сфері почуттів. Венера перебуває саме у вашому знаку, а це означає, що ваша привабливість і внутрішнє світло зараз на піку. Ви відчуєте легкість, з'явиться бажання фліртувати, сміятися, знайомитися та знову довіряти почуттям. Цей транзит також принесе й приємні фінансові новини.

Стрілець

Ваше серце вже налаштоване на великі зміни. Всесвіт обіцяє поворот, який може стати початком нової історії. Поруч може з'явитися людина, здатна змінити ваші уявлення про стосунки. Для тих, хто вже у парі, настає момент зближення та серйозних рішень.

Водолій

На вас чекає один із найромантичніших періодів весни. Венера активує дім задоволення та пристрасті. Ви відчуватимете велику впевненість. Це притягуватиме людей, готових до щирих та красивих стосунків. Побачення цього тижня можуть виявитися особливими. Навіть випадкова зустріч здатна подарувати відчуття, ніби ви знаєте цю людину все життя.

Телець

Венера додає вам внутрішньої впевненості. Цей стан притягуватиме у ваше життя правильних людей. Можлива поява людини, яка стане для вас не просто симпатією. Головне зараз не поспішати та дозволити подіям розгортатися природно.

Скорпіон

Для вас цей тиждень стане часом глибоких емоцій і важливих внутрішніх відкриттів. Венера підштовхує до чесності у почуттях і готовності відкриватися. Якщо ви довго стримували емоції або боялися близькості, зараз настане момент звільнення від цих страхів. А якщо ви самотні, доля здатна подарувати знайомство, яке дуже швидко стане особливим.

