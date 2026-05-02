Любовний гороскоп на травень 2026: які знаки Зодіаку знайдуть щире кохання

Зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Травень готує несподівані повороти у сфері почуттів: деякі самотні знаки Зодіаку отримають шанс зустріти особливу людину, яка розтопить їхнє серце та поверне кохання у життя.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола травень принесе любов.

Овен

Травень стане місяцем швидких і яскравих знайомств. Одне з них може перерости у щось більше. Найімовірніше, нова людина з'явиться через роботу, навчання або навіть випадкову розмову в дорозі. Ви одразу відчуєте сильний інтерес і взаємність. Але важливо не поспішати.

Телець

Ви можете зустріти людину, з якою виникне відчуття спокою і довіри з перших хвилин. Це не буде гучний роман, але саме така історія має найбільший потенціал. Знайомство ймовірне через друзів або у звичному середовищі. Астрологи радять придивитися до тих, хто вже поруч. Ваше кохання може бути ближче, ніж здається.

Терези

Травень відкриває період, коли ви нарешті готові до зрілих стосунків, і саме це притягне потрібну людину. Знайомство може відбутися онлайн або під час подорожі. Важливо, що ця людина одразу покаже серйозні наміри. Не знижуйте свої стандарти і не погоджуйтеся на менше.

Скорпіон

У травні на вас чекає сильний емоційний момент, який може стати початком нових стосунків. Це може бути знайомство після відвертої розмови або ситуація, де ви відкриєтеся більше, ніж зазвичай. Не ховайте свої почуття і не грайте ролі.

Козеріг

Останній місяць весни стане шансом почати нову любовну історію після тривалого затишшя. Людина, яка з'явиться у вашому житті, може відрізнятися від вашого звичного типу. Це знайомство має потенціал для серйозних і стабільних стосунків. Дозвольте собі експериментувати.

