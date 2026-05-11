Какие знаки Зодиака окунутся в любовь с головой до конца недели 11-17 мая 2026

Зодиакальный круг, влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Энергия новой майской недели буквально пропитана романтикой. Астрологи говорят: некоторые знаки Зодиака ощутят большое счастье в личной жизни в период с 11 по 17 мая. Венера в Близнецах откроет счастливчикам двери для неожиданных знакомств, ярких эмоций и чувств, которые могут изменить все.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто же из представителей зодиакального круга окунется в романтику и любовь на этой неделе.

Близнецы

Для вас этот период станет настоящей перезагрузкой в сфере чувств. Венера находится именно в вашем знаке, а это значит, что ваша привлекательность и внутренний свет сейчас на пике. Вы почувствуете легкость, появится желание флиртовать, смеяться, знакомиться и снова доверять чувствам. Этот транзит также принесет и приятные финансовые новости.

Стрелец

Ваше сердце уже настроено на большие перемены. Вселенная обещает поворот, который может стать началом новой истории. Рядом может появиться человек, способный изменить ваши представления об отношениях. Для тех, кто уже в паре, наступает момент сближения и серьезных решений.

Водолей

Вас ждет один из самых романтичных периодов весны. Венера активирует дом удовольствия и страсти. Вы будете чувствовать большую уверенность. Это будет притягивать людей, готовых к искренним и красивым отношениям. Свидания на этой неделе могут оказаться особенными. Даже случайная встреча способна подарить ощущение, будто вы знаете этого человека всю жизнь.

Телец

Венера добавляет вам внутренней уверенности. Это состояние будет притягивать в вашу жизнь правильных людей. Возможно появление человека, который станет для вас не просто симпатией. Главное сейчас не спешить и позволить событиям разворачиваться естественно.

Скорпион

Для вас эта неделя станет временем глубоких эмоций и важных внутренних открытий. Венера подталкивает к честности в чувствах и готовности открываться. Если вы долго сдерживали эмоции или боялись близости, сейчас наступит момент освобождения от этих страхов. А если вы одиноки, судьба способна подарить знакомство, которое очень быстро станет особенным.

