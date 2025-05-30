Які знаки Зодіаку переїдуть цими вихідними 31 травня—1 червня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро для ворожіння. Фото: Sabah

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я ці вихідні, 31 травня і першого червня, будуть періодом радикальних змін. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть несподівано знайти нове місце для проживання вже в цю суботу і неділю.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Знаки Зодіаку, які можуть знайти нову оселю цими вихідними, 31 травня-першого червня, за Таро

Стрілець — карта Таро "Лицар Жезлів"

Ця карта вважається символом енергії, подорожі, пригод і бажання йти вперед. Вже цими вихідними представники Стрільця можуть прийняти неочікуване рішення про переїзд чи активно готуватися до зміни місця проживання. Ця активна підготовка може стосуватися нових можливостей Стрільця.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Овен — карта Таро "Туз Жезлів"

Ця тарологічна карта є символом нового початку, можливостей і появи енергії, яка допомагає діяти. У суботу, 31 травня, чи в неділю, першого червня 2025 року, представники цього знака Зодіаку можуть переїхати до іншої квартири чи будинку. Тим паче, якщо вони вже давно планували цей переїзд.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Королева Пентаклів"

Ця карта Таро символізує стабільність, домашній затишок, практичність і комфортні умови. Цими вихідними люди під знаком Зодіаку Козеріг можуть переїхати, причому, цей переїзд буде гарно обдуманим кроком до покращення свого життя. А ця тарологічна карта дає поштовх до здійснення цих планів.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ця тарологічна карта свідчить про раптові зміни, неочікувані повороти подій і нові можливості. У вихідні, 31 травня і першого червня, Водолії можуть знайти нове місце для життя, причому, цей переїзд буде не запланованим, а несподіваним шансом, який у них з’явився.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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