Какие знаки Зодиака переедут в эти выходные 31 мая—1 июня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро для гадания. Фото: Sabah

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эти выходные, 31 мая и первого июня, будут периодом радикальных перемен. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут неожиданно найти новое место для проживания уже в эту субботу и воскресенье.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые могут найти новое жилье в эти выходные, 31 мая—первого июня, по Таро

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта карта считается символом энергии, путешествия, приключений и желания идти вперед. Уже в эти выходные представители Стрельца могут принять неожиданное решение о переезде или активно готовиться к смене места жительства. Эта активная подготовка может касаться новых возможностей Стрельца.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта тарологическая карта является символом нового начала, возможностей и появления энергии, которая помогает действовать. В субботу, 31 мая, или в воскресенье, первого июня 2025 года, представители этого знака Зодиака могут переехать в другую квартиру или дом. Тем более, если они уже давно планировали этот переезд.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Королева Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует стабильность, домашний уют, практичность и комфортные условия. В эти выходные люди под знаком Зодиака Козерог могут переехать, причем, этот переезд будет хорошо обдуманным шагом к улучшению своей жизни. А эта тарологическая карта дает толчок к осуществлению этих планов.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта тарологическая карта свидетельствует о внезапных переменах, неожиданных поворотах событий и новых возможностях. В выходные, 31 мая и первого июня, Водолеи могут найти новое место для жизни, причем, этот переезд будет не запланированным, а неожиданным шансом, который у них появился.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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