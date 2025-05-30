Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Праздники Эти знаки Зодиака могут переехать 31 мая—1 июня 2025 года по Таро

Эти знаки Зодиака могут переехать 31 мая—1 июня 2025 года по Таро

Ua en ru
Дата публикации 30 мая 2025 03:55
Какие знаки Зодиака переедут в эти выходные 31 мая—1 июня 2025 — Таро прогноз
Колода карт Таро для гадания. Фото: Sabah

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эти выходные, 31 мая и первого июня, будут периодом радикальных перемен. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут неожиданно найти новое место для проживания уже в эту субботу и воскресенье.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Реклама
Читайте также:

Знаки Зодиака, которые могут найти новое жилье в эти выходные, 31 мая—первого июня, по Таро

Стрелец — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Эта карта считается символом энергии, путешествия, приключений и желания идти вперед. Уже в эти выходные представители Стрельца могут принять неожиданное решение о переезде или активно готовиться к смене места жительства. Эта активная подготовка может касаться новых возможностей Стрельца.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Овен — карта Таро "Туз Жезлов"

Эта тарологическая карта является символом нового начала, возможностей и появления энергии, которая помогает действовать. В субботу, 31 мая, или в воскресенье, первого июня 2025 года, представители этого знака Зодиака могут переехать в другую квартиру или дом. Тем более, если они уже давно планировали этот переезд.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Королева Пентаклей"

Эта карта Таро символизирует стабильность, домашний уют, практичность и комфортные условия. В эти выходные люди под знаком Зодиака Козерог могут переехать, причем, этот переезд будет хорошо обдуманным шагом к улучшению своей жизни. А эта тарологическая карта дает толчок к осуществлению этих планов.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Колесо Фортуны"

Эта тарологическая карта свидетельствует о внезапных переменах, неожиданных поворотах событий и новых возможностях. В выходные, 31 мая и первого июня, Водолеи могут найти новое место для жизни, причем, этот переезд будет не запланированным, а неожиданным шансом, который у них появился.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до Троицы 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака невероятно повезет в Троицу 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут влюбиться в июне 2025 года по Таро.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака таро карты
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /