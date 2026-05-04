Китайський фінансовий гороскоп на перший тиждень травня 2026: кому пощастить

Початок травня відкриває потужну грошову енергію. За східним календарем деякі знаки Зодіаку отримають несподівані фінансові можливості та успіх у справах.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким же китайським знакам Зодіаку найбільше пощастить з грошима з 4 по 10 травня.

Кролик

Цей тиждень починається для вас із важливого внутрішнього рішення, яке звільнить вашу енергію. Замість постійних сумнівів з'явиться ясність і фокус на собі. Ви можете отримати вигідну пропозицію, підробіток або новий напрямок доходу. Не упустіть цей період, адже це реальний шанс здобути успіх.

Змія

Для вас цей період пов'язаний із відмовою від компромісів, які більше не приносять користі. Ви стоїте перед важливим вибором. Це рішення напряму вплине на фінанси. Уже найближчим часом з'являється шанс отримати більше.

Мавпа

Ви припините витрачати час на безперспективні справи. І це відбувається легко, без конфліктів і зайвих пояснень. На місці старого з'являється нова можливість, яка має потенціал принести прибуток. Це може бути нове знайомство, робочий контакт або ідея, яка нарешті дасть результат.

Свиня

Ви відпустете очікування щодо того, як саме все має відбутися, і дозволите подіям розвиватися інакше. Це рішення відкриває шлях до фінансового зростання. Ваш дохід або стабільність можуть значно покращитися, якщо ви довіритеся новому розвитку подій.

Собака

Ви нарешті завершуєте справу, яку давно відкладали. Вона не була критичною, але постійно висіла у фоновому режимі та забирала ресурси. Після її завершення ви відчуєте полегшення. Це одразу позначиться на фінансах: з'явиться більше можливостей для роботи, нових ідей або додаткового заробітку.

Бик

Довгий час ви тягнули на собі чужі задачі або намагалися виправити те, що не залежало від вас. Нарешті ви припините займатися тим, що не входить у ваші обов'язки. Це одразу поверне вам енергію та час. У фінансовому плані це означає нові можливості для розвитку, адже ви починаєте вкладатися у власні цілі.

