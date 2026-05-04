Китайский финансовый гороскоп на первую неделю мая 2026: кому повезет

Начало мая открывает мощную денежную энергию. По восточному календарю некоторые знаки Зодиака получат неожиданные финансовые возможности и успех в делах.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким же китайским знакам Зодиака больше всего повезет с деньгами с 4 по 10 мая.

Кролик

Эта неделя начинается для вас с важного внутреннего решения, которое освободит вашу энергию. Вместо постоянных сомнений появится ясность и фокус на себе. Вы можете получить выгодное предложение, подработку или новое направление дохода. Не упустите этот период, ведь это реальный шанс обрести успех.

Змея

Для вас этот период связан с отказом от компромиссов, которые больше не приносят пользы. Вы стоите перед важным выбором. Это решение напрямую повлияет на финансы. Уже в ближайшее время появляется шанс получить больше.

Обезьяна

Вы прекратите тратить время на бесперспективные дела. И это происходит легко, без конфликтов и лишних объяснений. На месте старого появляется новая возможность, которая имеет потенциал принести прибыль. Это может быть новое знакомство, рабочий контакт или идея, которая наконец-то даст результат.

Свинья

Вы отпустите ожидания относительно того, как именно все должно произойти, и позволите событиям развиваться иначе. Это решение открывает путь к финансовому росту. Ваш доход или стабильность могут значительно улучшиться, если вы доверитесь новому развитию событий.

Собака

Вы наконец завершаете дело, которое давно откладывали. Оно не было критическим, но постоянно висело в фоновом режиме и отнимало ресурсы. После его завершения вы почувствуете облегчение. Это сразу скажется на финансах: появится больше возможностей для работы, новых идей или дополнительного заработка.

Бык

Долгое время вы тянули на себе чужие задачи или пытались исправить то, что не зависело от вас. Наконец вы прекратите заниматься тем, что не входит в ваши обязанности. Это сразу вернет вам энергию и время. В финансовом плане это означает новые возможности для развития, ведь вы начинаете вкладываться в собственные цели.

