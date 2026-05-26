Китайський любовний гороскоп на тиждень 25-31 травня 2026: яким знакам Зодіаку пощастить

Китайське зодіакальне коло, закохана пара. Колаж: Новини.LIVE

Останній тиждень травня несе енергію романтики п'ятьом китайським знакам Зодіаку. Ці щасливчики опиняться в центрі любовних подій. На когось чекає несподіване зізнання, комусь доля подарує багатообіцяюче знайомство, а хтось порине у пристрасть.

Новини.LIVE розповідає, кому з китайських знаків Зодіаку щаститиме у коханні до кінця травня.

Дракон

Самотнім варто придивитися до людей поруч — серед них може бути та, яка давно симпатизує вам, але не наважується це показати. У стосунках, настав час для відвертої розмови. Щирість зараз здатна повернути пристрасть і прибрати напругу, яка накопичувалася останнім часом. Не відкладайте важливі слова.

Кролик

Вас накриє хвиля ніжності та душевного тепла. Наприкінці тижня можливе несподіване повідомлення або дзвінок від людини, про яку ви давно думали. Якщо хочете відновити спілкування чи натякнути на симпатію — дійте. Ваша сміливість буде винагороджена взаємністю.

Змія

Ваш магнетизм зараз особливо сильний. Ви буквально притягуватимете до себе увагу, і це чудовий шанс для нових знайомств. Найбільш романтичними стануть вечори четверга та суботи. Тоді можливі флірт, несподіване запрошення або зустріч, яка змусить вас по-новому подивитися на своє особисте життя. Дозвольте собі просто насолоджуватися моментом.

Читайте також:

Кінь

Для вас цей тиждень може стати початком красивої любовної історії. Велика ймовірність знайомства через друзів, поїздку або випадкову зустріч у людному місці. Якщо ви вже у парі, варто додати більше спонтанності. Навіть невелика прогулянка ввечері чи незаплановане побачення здатні освіжити почуття. Не бійтеся ламати звичний сценарій.

Свиня

До кінця тижня ви можете отримати дуже приємний сюрприз від коханої людини. Якщо ви самотні, готуйтесь до того, що до вас можуть проявити романтичний інтерес. Дозвольте собі придивитися уважніше й не поспішайте робити висновки.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Які китайські знаки Зодіаку опиняться на хвилі успіху 25-31 травня.

На які китайські знаки Зодіаку чекає великий успіх у червні 2026.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на яскраві пригоди влітку 2026 року.