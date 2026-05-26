Китайский любовный гороскоп на неделю 25-31 мая 2026: каким знакам Зодиака повезет

Эти китайские знаки Зодиака накроет волной любви до конца недели
Последняя неделя мая несет энергию романтики пяти китайским знакам Зодиака. Эти счастливчики окажутся в центре любовных событий. Кого-то ждет неожиданное признание, кому-то судьба подарит многообещающее знакомство, а кто-то погрузится в страсть.
Новини.LIVE рассказывает, кому из китайских знаков Зодиака будет везти в любви до конца мая.
Дракон
Одиноким стоит присмотреться к людям рядом — среди них может быть та, которая давно симпатизирует вам, но не решается это показать. В отношениях, пришло время для откровенного разговора. Искренность сейчас способна вернуть страсть и убрать напряжение, которое накапливалось в последнее время. Не откладывайте важные слова.
Кролик
Вас накроет волна нежности и душевного тепла. В конце недели возможно неожиданное сообщение или звонок от человека, о котором вы давно думали. Если хотите возобновить общение или намекнуть на симпатию — действуйте. Ваша смелость будет вознаграждена взаимностью.
Змея
Ваш магнетизм сейчас особенно силен. Вы буквально будете притягивать к себе внимание, и это отличный шанс для новых знакомств. Наиболее романтичными станут вечера четверга и субботы. Тогда возможны флирт, неожиданное приглашение или встреча, которая заставит вас по-новому посмотреть на свою личную жизнь. Позвольте себе просто наслаждаться моментом.
Лошадь
Для вас эта неделя может стать началом красивой любовной истории. Велика вероятность знакомства через друзей, поездку или случайную встречу в людном месте. Если вы уже в паре, стоит добавить больше спонтанности. Даже небольшая прогулка вечером или незапланированное свидание способны освежить чувства. Не бойтесь ломать привычный сценарий.
Свинья
К концу недели вы можете получить очень приятный сюрприз от любимого человека. Если вы одиноки, готовьтесь к тому, что к вам могут проявить романтический интерес. Позвольте себе присмотреться внимательнее и не спешите делать выводы.
