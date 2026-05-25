Китайський гороскоп на тиждень 25-31 травня 2026: хто буде на хвилі успіху

Китайське зодіакальне коло, усміхнена жінка.

Новий тиждень з 25 по 31 травня обіцяє бути динамічним. Три китайські знаки Зодіаку опиняться на хвилі удачі. Енергія цього періоду буде підштовхувати їх до правильних рішень та сміливих кроків.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто отримає шанс на великий успіх та як його не проґавити.

Бик

На цьому тижні ви опинитесь перед вибором, який здатен змінити подальший напрямок життя. Це може стосуватися навчання, зміни професії або важливого особистого рішення. Близька людина вас обов'язково підтримає, і це подарує впевненість. Важливо дозволити собі вийти за межі звичного.

Тигр

На початку тижня важливо уникати поспіху та не братися за сумнівні пропозиції. Ви інтуїтивно відчуєте, коли варто зупинитися і почекати. З 27 травня з'явиться сильне відчуття наближення удачі. До кінця тижня ви відчуєте готовність почати новий етап. Це внутрішній стан, коли старі сумніви більше не мають сили, а майбутнє виглядає чіткіше і впевненіше.

Змія

Цей період для вас пов'язаний із глибокою інтуїцією. На початку тижня ви налаштуєтесь на правильну хвилю, прислухатиметесь до себе та своїх відчуттів. Середина тижня відкриває можливості, пов'язані з роботою, подорожами або покращенням самопочуття. До кінця тижня з'являється бажання змінити щось у своєму оточенні.

