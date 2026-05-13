Китайський фінансовий гороскоп на травень 2026: які знаки Зодіаку розбагатіють

Китайське зодіакальне коло, дівчина з грошима. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року три китайські знаки Зодіаку опиняться на хвилі успіху. Енергія цього періоду подарує їм внутрішню впевненість і відкриє шлях до великих грошей. Для когось це буде несподіваний прибуток, для інших — вигідна пропозиція або шанс змінити життя через сміливий крок.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто ж отримає шанс примножити свої статки до кінця весни 2026.

Кінь

У травні нарешті зникне все, що стримувало ваш фінансовий розвиток. Період принесе важливе усвідомлення: деякі обіцянки та зобов'язання вже втратили сенс. Всесвіт підштовхне вас переглянути свої ресурси, не лише гроші, а й час, сили та емоційну енергію. Особливо важливим стане 20 травня. Енергія цієї дати допоможе остаточно закрити двері в минуле та зробити крок до нового джерела доходу.

Свиня

Ваш головний прибуток цього місяця — не лише гроші, а й упевненість у власних силах. Для вас кінець весни стане часом особистої трансформації через досвід. Кожна подія працюватиме на ваше майбутнє фінансове зростання. А 25 травня стане переломним моментом, коли ви відчуєте внутрішню силу та зрілість, які допоможуть побачити перспективи там, де раніше була невизначеність.

Щур

Травень стане часом, коли фінансовий успіх буквально почне сам іти до рук. Ваше головне завдання — не втратити цей момент через сумніви чи поспіх. 14 травня варто зробити паузу та дозволити собі перепочинок. А вже у стані спокою до вас можуть прийти найкращі ідеї щодо грошей, роботи чи розвитку власної справи.

Читайте також:

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку кардинально змінять своє життя до кінця весни.

Хто зі знаків Зодіаку зустріне щире кохання у травні.

Яким знакам Зодіаку літо 2026 принесе яскраві пригоди.