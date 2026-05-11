Китайський гороскоп на тиждень 11-17 травня 2026: хто опиниться на хвилі успіху

Китайське зодіакальне коло, усміхнена жінка. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень з 11 по 17 травня несе потужну енергію, яка стане справжнім трампліном до успіху для кількох китайських знаків Зодіаку. Астрологи кажуть: цим щасливчикам Всесвіт відкриває двері для важливих рішень, несподіваних подарунків долі та фінансового зростання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, хто ж зі знаків східного гороскопу буквально опиняться на хвилі успіху.

Кролик

Цього тижня ви впевнено підніматиметесь сходами до особистої перемоги. Уже в понеділок ви можете отримати важливу відповідь, яка остаточно розставить усе по місцях і допоможе зрозуміти, чи правильний шлях ви обрали. У вівторок з'явиться внутрішня впевненість. Середа стане днем очищення простору: доведеться відмовитися від зайвих справ або переглянути плани. А вже у п'ятницю ви почуєте слова підтримки, які стануть потужною мотивацією. Вихідні принесуть фінансову удачу та відчуття стабільності.

Змія

Протягом тижня ви відчуватимете потребу трохи сповільнитися та прислухатися до себе. Саме в моменти тиші до вас прийде важливе усвідомлення того, яким ви хочете бачити своє майбутнє. Якщо щодня ви робитимете хоча б один важливий крок до мети, вже до кінця тижня відчуєте гордість за власні результати. Успіх прийде природно і дуже красиво. Ваш найсильніший день цього тижня — субота. Саме тоді доля може піднести приємний сюрприз у вигляді вигідної можливості, цікавої пропозиції або несподіваного запрошення.

Собака

Для вас цей період стане початком нового етапу. Уже на старті тижня може з'явитися перспективна ідея або проєкт, який згодом змінить ваше фінансове становище. У вівторок особливо посилиться віра у власні сили. Ви раптом зрозумієте, що ваші бажання цілком реальні. Середа та четвер вимагатимуть уважності. Це час аналізу, коли потрібно чесно подивитися на слабкі місця й усунути те, що гальмує розвиток. Наприкінці тижня картина стане ясною. Ви побачите, як усе складається у правильний пазл.

