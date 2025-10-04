Відео
Україна
Церковне свято 4 жовтня 2025 — традиції та заборони дня

Церковне свято 4 жовтня 2025 — традиції та заборони дня

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 06:59
Яке сьогодні церковне свято 4 жовтня 2025 року - значення, традиції, прикмети та заборони
Жінка молиться перед іконою. Фото: Freepik

У першу суботу жовтня православні християни вшановують кількох святих, серед яких священномученик Ієрофей, єпископ Афінський. Ця дата пов’язана з важливими подіями у житті ранньої Церкви та зберегла в народі особливі звичаї й прикмети.

Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято 4 жовтня, його значення, традиції та головні заборони.

Читайте також:

Яке свято відзначають 4 жовтня

У цей день Церква згадує святого Ієрофея, єпископа Афінського, учня апостола Павла та Діонісія Ареопагіта. Він став одним із перших проповідників християнства в Греції та за свою віру прийняв мученицьку смерть. Також 4 жовтня вшановують преподобних Елладія та Онисима Києво-Печерських, що подвизалися у печерах Києво-Печерської лаври, а також преподобного Аммона.

Значення свята

День нагадує християнам про вірність вірі навіть у часи випробувань. Постать святого Ієрофея символізує мужність перших проповідників, а пам’ять про преподобних ченців Києво-Печерських підкреслює духовну спадщину України.

Традиції та звичаї 4 жовтня

  • Віряни відвідують храми, молячись за духовну силу та захист від зла.
  • У народі цей день вважали особливим для примирення — якщо є суперечки, їх потрібно залагодити.
  • Господарі завершували заготівлю дров і утеплення хат, бо вважалося, що з 4 жовтня вже "відчувається подих зими".
  • Вважали, що робота в полі чи саду цього дня приносить успіх, якщо завершувати вже розпочате, а не починати нове.

Що не можна робити 4 жовтня

  • Не сваритися і не лаятися — вважалося, що це накличе тривалі негаразди.
  • Не брехати й не засуджувати інших — заборона, яка має і духовний, і моральний зміст.
  • Не починати важливих справ — у народних віруваннях вважали, що вони не матимуть успіху.
  • Не залишати дім без порядку — господарський безлад символізував труднощі в сім’ї.

Прикмети 4 жовтня

  • Сонячний і теплий день — зима буде м’якою.
  • Дощ цього дня — попереду сніжна й холодна зима.
  • Якщо вітер з півдня — наступний рік буде врожайним.
  • Листя швидко опадає — чекай ранніх морозів.

Народні вірування 4 жовтня

Наші предки вірили, що цього дня важливо завершити всі хатні справи, щоб у родині панував спокій. Увечері господині запалювали свічку перед іконами, молячись за здоров’я домочадців. Вважалося, що молитва у цей день особливо захищає від лихих думок і заздрості сторонніх. Також у селах було прийнято пригощати сусідів хлібом або медом — "аби зима минула в злагоді".

Церковне свято 4 жовтня 2025 року нагадує про духовну стійкість і вдячність за працю перших проповідників. Традиції та прикмети цього дня допомагають вірянам не лише зберегти віру, а й відчути зв’язок із предками.

Ми вже писали про те, коли переводити годинник в Україні у 2025 році.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
