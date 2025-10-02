Коли будуть переводити годинник в Україні 2025 - перехід на зимовий час та як адаптуватися

Перехід на зимовий час 2025 в Україні — коли переводять годинник
Українці знову перейдуть на зимовий час у ніч на 26 жовтня 2025 року. Годинники переводять на годину назад, щоб зберегти світловий ранок і звичний добовий ритм.
Новини.LIVE пояснюють, чому переведення годинників досі не скасували та як підготуватися до зміни режиму без шкоди для здоров’я.
Коли переводять годинники на зимовий час 2025
Згідно з постановою Кабміну №509, переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік — у березні та жовтні. У 2025 році перехід на зимовий час припадає на ніч з 25 на 26 жовтня. О 4:00 ранку за київським часом стрілки годинника переводять на одну годину назад — на 3:00.
Таким чином, світловий день узимку зберігається довшим у ранковий час.
Чи скасують переведення годинників в Україні
Ще у 2020 році в Україні почали обговорювати відмову від переходу на зимовий та літній час. Верховна Рада у 2024 році прийняла у другому читанні відповідний законопроєкт, проте він досі перебуває на підписі президента.
Допоки документ не набув чинності, українці продовжуватимуть жити за старими правилами — переводити годинники двічі на рік.
Як адаптуватися до переходу на зимовий час
Медики наголошують, що різка зміна біоритмів впливає на самопочуття: може погіршувати сон, викликати втому чи навіть тривожність. Щоб легше адаптуватися:
- лягайте й вставайте в один і той самий час;
- перед сном провітрюйте кімнату;
- уникайте алкоголю, тютюну та важкої їжі;
- не перевантажуйте організм фізично ввечері;
- зробіть легку прогулянку перед сном;
- вимикайте гаджети за годину до відпочинку.
У 2025 році Україна знову перейде на зимовий час — у ніч на 26 жовтня. Закон про скасування переведення годинників досі не діє, тож варто заздалегідь підготуватися й дотримуватись простих порад для здорової адаптації.
Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.
Читайте Новини.LIVE!