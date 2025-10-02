Коли будуть переводити годинник в Україні 2025 - перехід на зимовий час та як адаптуватися

Людина переводить годинник. Фото: Daily Mail

Українці знову перейдуть на зимовий час у ніч на 26 жовтня 2025 року. Годинники переводять на годину назад, щоб зберегти світловий ранок і звичний добовий ритм.

Новини.LIVE пояснюють, чому переведення годинників досі не скасували та як підготуватися до зміни режиму без шкоди для здоров’я.

Коли переводять годинники на зимовий час 2025

Згідно з постановою Кабміну №509, переведення годинників в Україні відбувається двічі на рік — у березні та жовтні. У 2025 році перехід на зимовий час припадає на ніч з 25 на 26 жовтня. О 4:00 ранку за київським часом стрілки годинника переводять на одну годину назад — на 3:00.

Таким чином, світловий день узимку зберігається довшим у ранковий час.

Чи скасують переведення годинників в Україні

Ще у 2020 році в Україні почали обговорювати відмову від переходу на зимовий та літній час. Верховна Рада у 2024 році прийняла у другому читанні відповідний законопроєкт, проте він досі перебуває на підписі президента.

Допоки документ не набув чинності, українці продовжуватимуть жити за старими правилами — переводити годинники двічі на рік.

Як адаптуватися до переходу на зимовий час

Медики наголошують, що різка зміна біоритмів впливає на самопочуття: може погіршувати сон, викликати втому чи навіть тривожність. Щоб легше адаптуватися:

лягайте й вставайте в один і той самий час;

перед сном провітрюйте кімнату;

уникайте алкоголю, тютюну та важкої їжі;

не перевантажуйте організм фізично ввечері;

зробіть легку прогулянку перед сном;

вимикайте гаджети за годину до відпочинку.

У 2025 році Україна знову перейде на зимовий час — у ніч на 26 жовтня. Закон про скасування переведення годинників досі не діє, тож варто заздалегідь підготуватися й дотримуватись простих порад для здорової адаптації.

