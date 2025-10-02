Видео
Главная Праздники Переход на зимнее время 2025 в Украине — когда переводят часы

Переход на зимнее время 2025 в Украине — когда переводят часы

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:00
Когда будут переводить часы в Украине 2025 - переход на зимнее время и как адаптироваться
Человек переводит часы. Фото: Daily Mail

Украинцы снова перейдут на зимнее время в ночь на 26 октября 2025 года. Часы переводят на час назад, чтобы сохранить световое утро и привычный суточный ритм.

Новини.LIVE объясняют, почему перевод часов до сих пор не отменили и как подготовиться к смене режима без вреда для здоровья.

Когда переводят часы на зимнее время 2025

Согласно постановлению Кабмина №509, перевод часов в Украине происходит дважды в год — в марте и октябре. В 2025 году переход на зимнее время приходится на ночь с 25 на 26 октября. В 4:00 утра по киевскому времени стрелки часов переводят на один час назад — на 3:00.

Таким образом, световой день зимой сохраняется длиннее в утреннее время.

Отменят ли перевод часов в Украине

Еще в 2020 году в Украине начали обсуждать отказ от перехода на зимнее и летнее время. Верховная Рада в 2024 году приняла во втором чтении соответствующий законопроект, однако он до сих пор находится на подписи президента.

Пока документ не вступил в силу, украинцы будут продолжать жить по старым правилам — переводить часы дважды в год.

Как адаптироваться к переходу на зимнее время

Медики отмечают, что резкая смена биоритмов влияет на самочувствие: может ухудшать сон, вызвать усталость или даже тревожность. Чтобы легче адаптироваться:

  • ложитесь и вставайте в одно и то же время;
  • перед сном проветривайте комнату;
  • избегайте алкоголя, табака и тяжелой пищи;
  • не перегружайте организм физически вечером;
  • сделайте легкую прогулку перед сном;
  • выключайте гаджеты за час до отдыха.

В 2025 году Украина снова перейдет на зимнее время — в ночь на 26 октября. Закон об отмене перевода часов до сих пор не действует, поэтому стоит заранее подготовиться и придерживаться простых советов для здоровой адаптации.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на октябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
