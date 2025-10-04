Видео
Церковный праздник 4 октября 2025 — традиции и запреты дня

Церковный праздник 4 октября 2025 — традиции и запреты дня

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 06:59
Какой сегодня церковный праздник 4 октября 2025 года - значение, традиции, приметы и запреты
Женщина молится перед иконой. Фото: Freepik

В первую субботу октября православные христиане чтят нескольких святых, среди которых священномученик Иерофей, епископ Афинский. Эта дата связана с важными событиями в жизни ранней Церкви и сохранила в народе особые обычаи и приметы.

Новини.LIVE рассказывает, какой сегодня церковный праздник 4 октября, его значение, традиции и главные запреты.

Читайте также:

Какой праздник отмечают 4 октября

В этот день Церковь вспоминает святого Иерофея, епископа Афинского, ученика апостола Павла и Дионисия Ареопагита. Он стал одним из первых проповедников христианства в Греции и за свою веру принял мученическую смерть. Также 4 октября почитают преподобных Элладия и Онисима Киево-Печерских, подвизавшихся в пещерах Киево-Печерской лавры, а также преподобного Аммона.

Значение праздника

День напоминает христианам о верности вере даже во времена испытаний. Фигура святого Иерофея символизирует мужество первых проповедников, а память о преподобных монахах Киево-Печерских подчеркивает духовное наследие Украины.

Традиции и обычаи 4 октября

  • Верующие посещают храмы, молясь за духовную силу и защиту от зла.
  • В народе этот день считали особым для примирения — если есть споры, их нужно уладить.
  • Хозяева завершали заготовку дров и утепление домов, потому что считалось, что с 4 октября уже "чувствуется дыхание зимы".
  • Считали, что работа в поле или саду в этот день приносит успех, если завершать уже начатое, а не начинать новое.

Что нельзя делать 4 октября

  • Не ссориться и не ругаться — считалось, что это навлечет длительные проблемы.
  • Не врать и не осуждать других — запрет, который имеет и духовный, и моральный смысл.
  • Не начинать важных дел — в народных верованиях считали, что они не будут иметь успеха.
  • Не оставлять дом без порядка — хозяйственный беспорядок символизировал трудности в семье.

Приметы 4 октября

  • Солнечный и теплый день — зима будет мягкой.
  • Дождь в этот день — впереди снежная и холодная зима.
  • Если ветер с юга — следующий год будет урожайным.
  • Листья быстро опадают — жди ранних морозов.

Народные верования 4 октября

Наши предки верили, что в этот день важно завершить все домашние дела, чтобы в семье царил покой. Вечером хозяйки зажигали свечу перед иконами, молясь за здоровье домочадцев. Считалось, что молитва в этот день особенно защищает от дурных мыслей и зависти посторонних. Также в селах было принято угощать соседей хлебом или медом — "чтобы зима прошла в согласии".

Церковный праздник 4 октября 2025 года напоминает о духовной стойкости и благодарности за труды первых проповедников. Традиции и приметы этого дня помогают верующим не только сохранить веру, но и почувствовать связь с предками.

Мы уже писали о том, когда переводить часы в Украине в 2025 году.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на октябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

традиции церковь запреты 4 октября праздник
Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
