У яких знаків Зодіаку будуть випробування цього тижня 6-12 січня — Таро прогноз

Жінка, яка робить розклад на Таро. Фото: Freepik

Представникам одразу трьох знаків зодіакального сузір’я карти Таро рекомендують бути обережними цього тижня. Тарологи розповіли, на які знаки Зодіаку чекають справжні випробування, розчарування і певні обмеження з шостого до 12 січня 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Скорпіон — карта "Десятка Жезлів"

Цього тижня представники знака Зодіаку Скорпіон можуть відчувати великий тягар різних обов’язків. Ця тарологічна карта вважається символом упорної праці та необхідності закінчити важкі задачі. Тому тарологи рекомендують представникам цього знаку довіряти власній витривалості, але знайти час на те, щоб відпочити.

Людям, які народилися під цим знаком, варто прийняти цей тиждень з шостого до 12 січня як справжнє випробування, наприкінці якого відкриються "двері успіху".

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта "П’ятірка Кубків"

Представники цього зодіакального знаку з шостого до 12 січня можуть зіштовхнутися із суцільним розчаруванням або втратами. Ця тарологічна карта, яка в них випала, символізує смуток, але, водночас, можливість відшукати нові сенси в житті. Цим людям варто запам’ятати, що будь-які ситуації можуть піднести важливі уроки.

Тарологи радять Козерогам прийняти цей час як можливість зцілити себе і йти вперед по життю.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта "Диявол"

Цього тижня людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, варто бути уважними до власних бажань і прив’язаностей. Ця карта символізує обмеження і залежність, але, водночас, дає шанс звільнитися від них. Представникам Водолія варто довіритися своїй силі волі та не йти на поводу в спокус.

Тарологи радять їм прийняти цей тиждень з шостого до 12 січня як можливість звільнитися від минулих обмежень.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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