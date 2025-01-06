У каких знаков Зодиака будут испытания на этой неделе 6-12 января — Таро прогноз

Женщина, которая делает расклад на Таро. Фото: Freepik

Представителям сразу трех знаков зодиакального созвездия карты Таро рекомендуют быть осторожными на этой неделе. Тарологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут настоящие испытания, разочарования и определенные ограничения с шестого по 12 января 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Скорпион — карта "Десятка Жезлов"

На этой неделе представители знака Зодиака Скорпион могут ощущать большое бремя различных обязанностей. Эта тарологическая карта считается символом упорного труда и необходимости закончить трудные задачи. Поэтому тарологи рекомендуют представителям этого знака доверять собственной выносливости, но найти время на то, чтобы отдохнуть.

Людям, родившимся под этим знаком, стоит принять эту неделю с шестого по 12 января как настоящее испытание, в конце которого откроются "двери успеха".

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта "Пятерка Кубков"

Представители этого зодиакального знака с шестого по 12 января могут столкнуться со сплошным разочарованием или потерями. Эта тарологическая карта, которая у них выпала, символизирует печаль, но, в то же время, возможность отыскать новые смыслы в жизни. Этим людям стоит запомнить, что любые ситуации могут преподнести важные уроки.

Тарологи советуют Козерогам принять это время как возможность исцелить себя и идти вперед по жизни.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта "Дьявол"

На этой неделе людям, которые родились под этим зодиакальным знаком, стоит быть внимательными к собственным желаниям и привязанностям. Эта карта символизирует ограничения и зависимость, но, в то же время, дает шанс освободиться от них. Представителям Водолея стоит довериться своей силе воли и не идти на поводу у соблазнов.

Тарологи советуют им принять эту неделю с шестого по 12 января как возможность освободиться от прошлых ограничений.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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