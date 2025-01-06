У каких знаков Зодиака будут испытания на этой неделе 6-12 января — Таро прогноз

Трем знакам Зодиака Таро прогнозирует испытания 6-12 января 2025
Представителям сразу трех знаков зодиакального созвездия карты Таро рекомендуют быть осторожными на этой неделе. Тарологи рассказали, каких знаков Зодиака ждут настоящие испытания, разочарования и определенные ограничения с шестого по 12 января 2025 года.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым следует быть осторожными 6-12 января по Таро
Скорпион — карта "Десятка Жезлов"
На этой неделе представители знака Зодиака Скорпион могут ощущать большое бремя различных обязанностей. Эта тарологическая карта считается символом упорного труда и необходимости закончить трудные задачи. Поэтому тарологи рекомендуют представителям этого знака доверять собственной выносливости, но найти время на то, чтобы отдохнуть.
Людям, родившимся под этим знаком, стоит принять эту неделю с шестого по 12 января как настоящее испытание, в конце которого откроются "двери успеха".
Козерог — карта "Пятерка Кубков"
Представители этого зодиакального знака с шестого по 12 января могут столкнуться со сплошным разочарованием или потерями. Эта тарологическая карта, которая у них выпала, символизирует печаль, но, в то же время, возможность отыскать новые смыслы в жизни. Этим людям стоит запомнить, что любые ситуации могут преподнести важные уроки.
Тарологи советуют Козерогам принять это время как возможность исцелить себя и идти вперед по жизни.
Водолей — карта "Дьявол"
На этой неделе людям, которые родились под этим зодиакальным знаком, стоит быть внимательными к собственным желаниям и привязанностям. Эта карта символизирует ограничения и зависимость, но, в то же время, дает шанс освободиться от них. Представителям Водолея стоит довериться своей силе воли и не идти на поводу у соблазнов.
Тарологи советуют им принять эту неделю с шестого по 12 января как возможность освободиться от прошлых ограничений.
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