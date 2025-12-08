Відео
Головна Свята Трьом знакам Зодіаку посміхнеться фінансова фортуна цього тижня

Трьом знакам Зодіаку посміхнеться фінансова фортуна цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 09:53
Яким знакам Зодіаку чекати на достаток 8–14 грудня 2025 — фінансовий гороскоп
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень відкриває нові фінансові можливості. Період з 8 по 14 грудня особливо сприятливим буде для трьох знаків Зодіаку. За словами астрологів, ці щасливчики притягуватимуть нові пропозиції, партнерства та інвестиції. А особливо важливим стане момент, коли Нептун розвертається у прямий рух у Рибах, закликаючи бачити ширшу картину, а не лише цифри у гаманці.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку чекати на справжній фінансовий успіх вже цього тижня.

Читайте також:
Водолій

Як наголошують астрологи, для Водоліїв 10 грудня відбудеться унікальна подія — Нептун припинить свій ретроградний рух та приєднається до Сатурна у Рибах, відкриваючи період винагород. Він триватиме аж до 26 січня 2026 року. Це буде ідеальний час, щоб довірити собі та своєму внутрішньому орієнтиру. Саме він допоможе вийти на стабільний дохід. Будьте уважні до всіх пропозицій: нова робота, зміна сфери, інвестиція у напрям, що відповідає вашим цінностям — усе може стати початком неабиякого фінансового успіху.

Скорпіон

Для вас починається період активних дій. Меркурій у Стрільці з 11 грудня і до початку 2026 року відкриває шлях до нових заробітків. Цей транзит впливає на ваші фінансові рішення та надає сміливості заявляти про свої потреби. Якщо ви давно хотіли підвищення, запустити власний проєкт чи знайти інвесторів, цей тиждень створює максимально сприятливі умови. Вам варто діяти, а не чекати. Зробіть конкретний крок: подайте заявку, проведіть переговори, скористайтеся зв'язками. Тільки так ви примножите свої статки.

Лев

Для вас тиждень відкриває важливе поєднання практичності й творчості. Місяць у Діві 11 грудня створює підґрунтя для нових фінансових перспектив, а вплив Риб і Стрільця додає натхнення та внутрішньої сміливості змінювати кар'єрний напрям. Ваше завдання — не знецінювати свої таланти через страх залишитися без грошей. Коли ви довіряєте собі, починаєте бачити реальні можливості, які раніше були приховані.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку ризикують зустріти Різдво та Новий рік на мілині. 

Яким знакам Зодіаку ця зима подарує зцілення розбитого серця.

Хто досягне великих цілей до кінця 2025 року.

Кому зі знаків Зодіаку 2026 рік обіцяє фінансовий успіх.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
