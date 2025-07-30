Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима у серпні 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Серпень 2025 року не для всіх знаків Зодіаку обіцяє бути фінансово стабільним. Деякі можуть зіштовхнутися з необдуманими витратами, ризикованими фінансовими авантюрами, які призведуть до грошових втрат. Навіть звичайна неуважність може стати фатальною. Карти Таро попереджають, кому варто тричі подумати, перш ніж вкладати гроші, брати кредити або змінювати місце роботи.

Новини.LIVE ділиться з вами розкладом Таро на одну карту, який розкриє, кому загрожують фінансові втрати та як цьому можна запобігти.

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Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Останній місяць літа може стати для Овнів особливо нестабільним періодом у фінансовій сфері. Карта "П'ятірка Пентаклів" попереджає про можливі збитки, втрату доходу або несподівані витрати, пов'язані зі здоров'ям чи допомогою близьким. Не час розкидатися грошима — навпаки, будьте практичними та запасливими. Уникайте кредитів та емоційних покупок.

Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE

Скорпіон — карта Таро "Сімка Кубків"

Ця карта символізує ілюзії, мрії та ризики через надмірні очікування. У серпні вам можуть запропонувати проєкт або можливість, яка виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Імовірні фінансові пастки, шахрайство або невиправдані вкладення. Не піддавайтеся обіцянкам швидкого збагачення. Тримайтеся фактів і не приймайте важливих фінансових рішень без перевірки інформації.

Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE

Водолій — карта Таро "Десятка Мечів"

Цей період може стати завершенням фінансового циклу або втрати, яка болісна, але очищає. "Десятка Мечів" вказує на можливий крах проєкту, зниження доходів чи навіть розчарування у спільних фінансових ініціативах. Але це не кінець, а новий початок після перезавантаження. Не тримайтеся за те, що вже не працює. Вчасно відпустіть, щоб звільнити місце для стабільності.

Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

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