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Головна Свята Три знаки Зодіаку ризикують втратити гроші у серпні 2025 за Таро

Три знаки Зодіаку ризикують втратити гроші у серпні 2025 за Таро

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Дата публікації: 30 липня 2025 03:55
Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима у серпні 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Серпень 2025 року не для всіх знаків Зодіаку обіцяє бути фінансово стабільним. Деякі можуть зіштовхнутися з необдуманими витратами, ризикованими фінансовими авантюрами, які призведуть до грошових втрат. Навіть звичайна неуважність може стати фатальною. Карти Таро попереджають, кому варто тричі подумати, перш ніж вкладати гроші, брати кредити або змінювати місце роботи.

Новини.LIVE ділиться з вами розкладом Таро на одну карту, який розкриє, кому загрожують фінансові втрати та як цьому можна запобігти. 

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Знаки Зодіаку, які відчують проблеми з фінансами у серпні

Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Останній місяць літа може стати для Овнів особливо нестабільним періодом у фінансовій сфері. Карта "П'ятірка Пентаклів" попереджає про можливі збитки, втрату доходу або несподівані витрати, пов'язані зі здоров'ям чи допомогою близьким. Не час розкидатися грошима — навпаки, будьте практичними та запасливими. Уникайте кредитів та емоційних покупок.

 

Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима у серпні 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Колаж: Новини.LIVE
Скорпіон — карта Таро "Сімка Кубків"

Ця карта символізує ілюзії, мрії та ризики через надмірні очікування. У серпні вам можуть запропонувати проєкт або можливість, яка виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Імовірні фінансові пастки, шахрайство або невиправдані вкладення. Не піддавайтеся обіцянкам швидкого збагачення. Тримайтеся фактів і не приймайте важливих фінансових рішень без перевірки інформації.

 

Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима у серпні 2025 за Таро — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Колаж: Новини.LIVE
Водолій — карта Таро "Десятка Мечів"

Цей період може стати завершенням фінансового циклу або втрати, яка болісна, але очищає. "Десятка Мечів" вказує на можливий крах проєкту, зниження доходів чи навіть розчарування у спільних фінансових ініціативах. Але це не кінець, а новий початок після перезавантаження. Не тримайтеся за те, що вже не працює. Вчасно відпустіть, щоб звільнити місце для стабільності.

 

Яким знакам Зодіаку не пощастить з грошима у серпні 2025 за Таро — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE

Пропонуємо вам дізнатися, кому зі знаків Зодіаку Таро віщують початок білої смуги у серпні 2025 року.

Також вам може бути цікаво, на які китайські знаки Зодіаку чекають доленосні зміни у серпні.

гороскоп гроші Астрологія знаки Зодіаку серпень карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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