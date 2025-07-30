Каким знакам Зодиака не повезет с деньгами в августе 2025 — Таро прогноз

Три знака Зодиака рискуют потерять деньги в августе 2025 по Таро
Август 2025 года не для всех знаков Зодиака обещает быть финансово стабильным. Некоторые могут столкнуться с необдуманными тратами, рискованными финансовыми авантюрами, которые приведут к денежным потерям. Даже обычная невнимательность может стать фатальной. Карты Таро предупреждают, кому стоит трижды подумать, прежде чем вкладывать деньги, брать кредиты или менять место работы.
Новини.LIVE делится с вами раскладом Таро на одну карту, который раскроет, кому грозят финансовые потери и как это можно предотвратить.
Знаки Зодиака, которые почувствуют проблемы с финансами в августе
Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Последний месяц лета может стать для Овнов особенно нестабильным периодом в финансовой сфере. Карта "Пятерка Пентаклей" предупреждает о возможных убытках, потере дохода или неожиданных тратах, связанных со здоровьем или помощью близким. Не время разбрасываться деньгами — наоборот, будьте практичными и запасливыми. Избегайте кредитов и эмоциональных покупок.
Скорпион — карта Таро "Семерка Кубков"
Эта карта символизирует иллюзии, мечты и риски из-за чрезмерных ожиданий. В августе вам могут предложить проект или возможность, которая выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вероятны финансовые ловушки, мошенничество или неоправданные вложения. Не поддавайтесь обещаниям быстрого обогащения. Держитесь фактов и не принимайте важных финансовых решений без проверки информации.
Водолей — карта Таро "Десятка Мечей"
Этот период может стать завершением финансового цикла или потери, которая болезненна, но очищает. "Десятка Мечей" указывает на возможный крах проекта, снижение доходов или даже разочарование в совместных финансовых инициативах. Но это не конец, а новое начало после перезагрузки. Не держитесь за то, что уже не работает. Вовремя отпустите, чтобы освободить место для стабильности.
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