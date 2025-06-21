З Днем літнього сонцестояння 2025 — теплі привітання у листівках, віршах і прозі

Теплі привітання до Дня літнього сонцестояння 2025 у листівках
Сьогодні, 21 червня 2025 року, відбудеться магічна подія — літнє сонцестояння, а це чудова нагода сказати приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати з цим днем рідних і близьких у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем літнього сонцестояння у віршах
Сонце найвище зійшло над землею,
День найдовший дарує нам світло!
З літнім сонцестоянням, друже,
Хай радість наповнить серця!
Нехай промені тепла і добра
Освітлюють стежку життя.
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З днем літнього сонцестояння!
Нехай здійсняться всі бажання.
Хай сонце шлях твій осіяє,
Теплом і радістю наповняє.
Здоров'я, щастя, світлих днів,
І найпрекрасніших подій!
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В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя, щоб цікавим було!
Як можна привітати з Днем літнього сонцестояння у прозі
Від щирого серця вітаю вас із Днем літнього сонцестояння! Нехай найдовший день року принесе вам радість, щастя і світло! Бажаю, щоб ваші серця були наповнені теплом і любов’ю.
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З Днем літнього сонцестояння! Нехай кожен промінчик сонця принесе вам силу, оптимізм і бажання творити. Бажаю вам світла, добра і процвітання! Використовуйте енергію цього дня для втілення власних планів і внутрішнього оновлення.
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Я тебе вітаю з Днем літнього сонцестояння і бажаю всього найсвітлішого! Нехай цей день принесе тобі радість, щастя і тепло! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, мирного неба і найрідніших людей поруч, щоб найдовший день року був найкращим у твоєму житті!
Найкращі привітання з Днем літнього сонцестояння у листівках
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