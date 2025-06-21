З Днем літнього сонцестояння 2025 — теплі привітання у листівках, віршах і прозі

Людина на скелі на тлі сонця. Фото: Freepik

Сьогодні, 21 червня 2025 року, відбудеться магічна подія — літнє сонцестояння, а це чудова нагода сказати приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати з цим днем рідних і близьких у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем літнього сонцестояння у віршах

Сонце найвище зійшло над землею,

День найдовший дарує нам світло!

З літнім сонцестоянням, друже,

Хай радість наповнить серця!

Нехай промені тепла і добра

Освітлюють стежку життя.

***

З днем літнього сонцестояння!

Нехай здійсняться всі бажання.

Хай сонце шлях твій осіяє,

Теплом і радістю наповняє.

Здоров'я, щастя, світлих днів,

І найпрекрасніших подій!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя, щоб цікавим було!

Як можна привітати з Днем літнього сонцестояння у прозі

Від щирого серця вітаю вас із Днем літнього сонцестояння! Нехай найдовший день року принесе вам радість, щастя і світло! Бажаю, щоб ваші серця були наповнені теплом і любов’ю.

***

З Днем літнього сонцестояння! Нехай кожен промінчик сонця принесе вам силу, оптимізм і бажання творити. Бажаю вам світла, добра і процвітання! Використовуйте енергію цього дня для втілення власних планів і внутрішнього оновлення.

***

Я тебе вітаю з Днем літнього сонцестояння і бажаю всього найсвітлішого! Нехай цей день принесе тобі радість, щастя і тепло! Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, мирного неба і найрідніших людей поруч, щоб найдовший день року був найкращим у твоєму житті!

Найкращі привітання з Днем літнього сонцестояння у листівках

Привітання з Днем літнього сонцестояння. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем літнього сонцестояння. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Привітання з Днем літнього сонцестояння. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

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