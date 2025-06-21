С Днем летнего солнцестояния 2025 — теплые поздравления в открытках, стихах и прозе

Теплые поздравления ко Дню летнего солнцестояния 2025 в открытках
Сегодня, 21 июня 2025 года, состоится магическое событие — летнее солнцестояние, а это прекрасный повод сказать приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить с этим днем родных и близких в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем летнего солнцестояния в стихах
Сонце найвище зійшло над землею,
День найдовший дарує нам світло!
З літнім сонцестоянням, друже,
Хай радість наповнить серця!
Нехай промені тепла і добра
Освітлюють стежку життя.
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З днем літнього сонцестояння!
Нехай здійсняться всі бажання.
Хай сонце шлях твій осіяє,
Теплом і радістю наповняє.
Здоров'я, щастя, світлих днів,
І найпрекрасніших подій!
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В День літнього сонцестояння
Бажаю щастя, процвітання.
Нехай не зникає любові тепло,
Бажаю, життя щоб цікавим було!
Как можно поздравить с Днем летнего солнцестояния в прозе
От всей души поздравляю вас с Днем летнего солнцестояния! Пусть самый длинный день года принесет вам радость, счастье и свет! Желаю, чтобы ваши сердца были наполнены теплом и любовью.
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С Днем летнего солнцестояния! Пусть каждый лучик солнца принесет вам силу, оптимизм и желание творить. Желаю вам света, добра и процветания! Используйте энергию этого дня для воплощения собственных планов и внутреннего обновления.
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Я тебя поздравляю с Днем летнего солнцестояния и желаю всего самого светлого! Пусть этот день принесет тебе радость, счастье и тепло! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, мирного неба и самых родных людей рядом, чтобы самый длинный день года был самым лучшим в твоей жизни!
Самые лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в открытках
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