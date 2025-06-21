С Днем летнего солнцестояния 2025 — теплые поздравления в открытках, стихах и прозе

Человек на скале на фоне солнца. Фото: Freepik

Сегодня, 21 июня 2025 года, состоится магическое событие — летнее солнцестояние, а это прекрасный повод сказать приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить с этим днем родных и близких в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем летнего солнцестояния в стихах

Сонце найвище зійшло над землею,

День найдовший дарує нам світло!

З літнім сонцестоянням, друже,

Хай радість наповнить серця!

Нехай промені тепла і добра

Освітлюють стежку життя.

***

З днем літнього сонцестояння!

Нехай здійсняться всі бажання.

Хай сонце шлях твій осіяє,

Теплом і радістю наповняє.

Здоров'я, щастя, світлих днів,

І найпрекрасніших подій!

***

В День літнього сонцестояння

Бажаю щастя, процвітання.

Нехай не зникає любові тепло,

Бажаю, життя щоб цікавим було!

Как можно поздравить с Днем летнего солнцестояния в прозе

От всей души поздравляю вас с Днем летнего солнцестояния! Пусть самый длинный день года принесет вам радость, счастье и свет! Желаю, чтобы ваши сердца были наполнены теплом и любовью.

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С Днем летнего солнцестояния! Пусть каждый лучик солнца принесет вам силу, оптимизм и желание творить. Желаю вам света, добра и процветания! Используйте энергию этого дня для воплощения собственных планов и внутреннего обновления.

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Я тебя поздравляю с Днем летнего солнцестояния и желаю всего самого светлого! Пусть этот день принесет тебе радость, счастье и тепло! Желаю тебе крепкого здоровья, любви, мирного неба и самых родных людей рядом, чтобы самый длинный день года был самым лучшим в твоей жизни!

Самые лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в открытках

Поздравление с Днем летнего солнцестояния. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Поздравление с Днем летнего солнцестояния. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Поздравление с Днем летнего солнцестояния. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, что нельзя делать в летнее солнцестояние и как привлечь удачу.

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