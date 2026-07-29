Яким знакам Зодіаку чекати на великі зміни після повні 29 липня 2026: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Повний Місяць у Водолії 29 липня стане моментом, коли багато прихованого вийде на поверхню. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких почнеться час великих змін. Після повні їхні стосунки, коло спілкування, кар'єрні перспективи та навіть погляд на власне життя будуть іншими.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку варто готуватися до найбільших змін після повного Місяця у Водолії.

Рак — карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

Після повні у Водолії ви по-іншому поглянете на своє оточення. Події найближчих днів допоможуть зрозуміти, хто щиро підтримує вас. Цей період стане часом повернення внутрішньої сили та допоможе остаточно відпустити токсичні зв'язки. Можливі позитивні зрушення у професійній сфері та фінансах. Не виключено, що хтось із минулого несподівано попросить вибачення або захоче відновити спілкування.

Лев — карта Таро "Сонце"

Після повні у Водолії ви зможете відчути, що рухаєтеся правильним шляхом. Рішення, які ще недавно здавалися складними, ухвалюватимуться значно легше. Можливо ви нарешті зрозумієте своє справжнє покликання або отримаєте підтвердження, що обраний напрямок є правильним. Після 29 липня посилиться впевненість у собі, а оточення почне частіше помічати ваші таланти та досягнення. Це вдалий час для нових проєктів, творчих ідей, співбесід та важливих переговорів.

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