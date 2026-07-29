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Головна Свята Повня 29 липня 2026: які знаки Зодіаку відчують найбільші зміни

Повня 29 липня 2026: які знаки Зодіаку відчують найбільші зміни

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 00:12
Гороскоп на повню 29 липня 2026: які знаки Зодіаку відчують найбільші зміни
Повний Місяць, красива дівчина в окулярах. Колаж: Новини.LIVE

Повня у Водолії, яку ми очікуємо вже 29 липня, стане одним із найемоційніших астрологічних моментів літа. Астрологи кажуть, що енергія небесного світила допоможе завершити важливі життєві етапи та відкритися змінам. А найсильніше її вплив відчують чотири знаки Зодіаку, на які чекає щось дійсно особливе та непередбачуване.

Новини.LIVE з посиланням на Medium розповідає, яким знакам Зодіаку повний Місяць у Водолії принесе найбільші зміни у життя та до чого їм готуватися.

Знаки Зодіаку, які відчують вплив цієї повні найбільше

Водолій

Повня пройде у вашому знаку, тож не дивно, що для вас вплив буде максимально відчутним. Це буде момент, коли старий етап життя остаточно добігає кінця. Можливе раптове усвідомлення, що ви більше не хочете жити за старими правилами або відповідати чужим очікуванням. Ви отримаєте ясність щодо власних бажань. Астрологи радять не боятися змін. Можна міняти стиль життя, переглядати цілі, змінювати напрямок розвитку.

Лев

Ця повня висвітлить тему стосунків. Важливі розмови можуть відбутися як із коханою людиною, так і з діловими партнерами чи друзями. Те, що довгий час замовчувалося, нарешті стане очевидним. Це вас шанс нарешті поставити всі крапки над "і". Для багатьох Левів це стане моментом переосмислення: які зв'язки варто зміцнювати, а які вже вичерпали себе. Відвертість і готовність чути іншу сторону допоможуть уникнути конфліктів і зробити правильний вибір.

Скорпіон

Останнім часом ви могли надто багато сил віддавати роботі або, навпаки, повністю зануритися у домашні справи. Повня 29 липня покаже, що настав час знайти баланс між кар'єрою та особистим життям. Енергія Місяця допоможе зрозуміти, де саме виник дисбаланс. Можливі несподівані події в родині або на роботі, які змусять переглянути свої пріоритети. Відмова від надмірного контролю та старих звичок відкриє шлях до більш спокійного й гармонійного життя.

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Телець

Цей повний Місяць принесе вам важливі зміни, одночасно пов'язані з домом, родиною та роботою. Всесвіт може підштовхнути вас до серйозних рішень. Зараз не найкращий момент чинити опір змінам. Навпаки, гнучкість і готовність подивитися на ситуацію під іншим кутом можуть стати головною перевагою.

Ділимося з вами іншими цікавими астрологічними прогнозами

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повний місяць знаки Зодіаку астрологічні прогнози
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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