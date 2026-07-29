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Главная Праздники Полнолуние 29 июля 2026: какие знаки Зодиака почувствуют наибольшие изменения

Полнолуние 29 июля 2026: какие знаки Зодиака почувствуют наибольшие изменения

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 00:12
Гороскоп на полнолуние 29 июля 2026: какие знаки Зодиака почувствуют большие перемены
Полнолуние, красивая девушка в очках. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние в знаке Водолея, которое нас ждет уже 29 июля, станет одним из самых эмоциональных астрологических моментов лета. Астрологи говорят, что энергия небесного светила поможет завершить важные жизненные этапы и открыться переменам. А сильнее всего ее влияние почувствуют четыре знака Зодиака, которых ждет нечто действительно особенное и непредсказуемое.

Новини.LIVE со ссылкой на Medium рассказывает, каким знакам Зодиака полная Луна в Водолее принесет самые большие перемены в жизнь и к чему им готовиться.

Знаки Зодиака, которые сильнее всего почувствуют влияние этого полнолуния

Водолей

Полнолуние пройдет в вашем знаке, поэтому неудивительно, что для вас его влияние будет максимально ощутимым. Это будет момент, когда старый этап жизни окончательно подходит к концу. Возможно внезапное осознание того, что вы больше не хотите жить по старым правилам или соответствовать чужим ожиданиям. Вы обретете ясность в отношении собственных желаний. Астрологи советуют не бояться перемен. Можно менять стиль жизни, пересматривать цели, менять направление развития.

Лев

Это полнолуние осветит тему отношений. Важные разговоры могут состояться как с любимым человеком, так и с деловыми партнерами или друзьями. То, что долгое время замалчивалось, наконец станет очевидным. Это ваш шанс наконец-то расставить все точки над "i". Для многих Львов это станет моментом переосмысления: какие связи стоит укреплять, а какие уже исчерпали себя. Откровенность и готовность выслушать другую сторону помогут избежать конфликтов и сделать правильный выбор.

Скорпион

В последнее время вы, возможно, уделяли слишком много сил работе или, наоборот, полностью погрузились в домашние дела. Полнолуние 29 июля покажет, что пришло время найти баланс между карьерой и личной жизнью. Энергия Луны поможет понять, где именно возник дисбаланс. Возможны неожиданные события в семье или на работе, которые заставят пересмотреть свои приоритеты. Отказ от чрезмерного контроля и старых привычек откроет путь к более спокойной и гармоничной жизни.

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Телец

Это полнолуние принесет вам важные изменения, одновременно связанные с домом, семьей и работой. Вселенная может подтолкнуть вас к серьезным решениям. Сейчас не лучший момент сопротивляться изменениям. Наоборот, гибкость и готовность посмотреть на ситуацию под другим углом могут стать главным преимуществом.

Делимся с вами другими интересными астрологическими прогнозами

Какому знаку Зодиака следует быть крайне осторожным в это полнолуние.

Каким знакам Зодиака предстоит денежный успех до конца этой недели.

Кто до конца июля осуществит заветные мечты благодаря Солнцу во Льве.

полнолуние знаки Зодиака астрологические прогнозы
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
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