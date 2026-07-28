Гороскоп на полнолуние 29 июля 2026: какому знаку Зодиака нужно быть осторожным

Зодиакальный круг, загадочная красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из самых мощных астрологических событий лета станет полнолуние в знаке Водолея 29 июля. Ее энергию значительно усилят ретроградный Плутон и Нептун, новая ось лунных узлов Лев-Водолей, а также редкая конфигурация планет, которую астрологи называют "Корзиной Барбо". Если большинство знаков Зодиака получат шанс перевернуть страницу, то один окажется в непростых условиях, когда следует действовать осторожно и взвешенно.

Новини.LIVE со ссылкой на Vogue рассказывают, кому из знаков Зодиака это полнолуние подготовит испытания.

Знак Зодиака, которому следует быть осторожным

Астрологи предупредили тех, кто родился под знаком Льва. Их это астрологическое событие затронет больше всего, ведь полнолуние в Водолее находится в оппозиции к Солнцу, которое пребывает во Льве. Усилит это ось лунных узлов Льва и Водолея, а также ретроградные Плутон и Нептун, напряженные аспекты Венеры и Марса.

Особенно остро встанут вопросы самооценки, личных амбиций, отношений с людьми. Все, что долго оставалось нерешенным, может внезапно проявиться. Придется честно ответить себе на вопрос: живете ли вы своими желаниями или слишком часто пытаетесь соответствовать чужим ожиданиям.

Главная опасность этого полнолуния — эмоциональные решения. Могут возникать недоразумения в отношениях, борьба за лидерство или желание резко поставить точку там, где сначала стоит выслушать другую сторону.

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Особенно внимательными стоит быть:

во время важных разговоров с любимым человеком или близкими;

в вопросах карьеры и репутации;

при подписании важных документов;

при принятии финансовых решений.

Несмотря на напряженную энергетику, это полнолуние не является негативным. Наоборот, оно помогает избавиться от того, что давно утратило смысл.

Львам астрологи советуют:

не доказывать свою правоту любой ценой;

внимательнее слушать людей, даже если их мнение не совпадает с вашим;

отказаться от стремления всем понравиться;

завершить дела, которые давно истощают.

Готовность отпустить устаревшие сценарии станет главным ключом к успеху.

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